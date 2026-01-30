बीडच्या गुरुजींनी निभावली अजित पवारांवरील अंत्यसंस्काराची जबाबदारी; आठ वर्षांपासून पवार कुटुंबियांकडे पौरोहित्य

माजलगाव: बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव शहरातील जोशी गल्ली येथील रहिवासी असणारे गजानन गुंजकर गुरुजी हे मागील आठ वर्षांपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पूजाविधीसह पौरोहित्य करतात. पवार कुटुंबीय अतिशय चांगले कुटुंब असून अजितदादा हे स्पष्टवक्ते व शब्दाला जागणारा माणूस म्हणून आपण नेहमीच अनुभवले असल्याची भावना गुंजकर गुरुजींनी व्यक्त केली. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आपल्यावर आली हे मनाला अत्यंत वेदानादायी वाटले, असेही ते म्हणाले..माजलगाव येथील गजानन गुरुजी यांची जेमतेम परिस्थिती होती. माजलगावसारख्या ग्रामीण भागामध्ये उपजीविकेसाठी काम करताना आर्थिक चणचण नेहमीच भासायची. आपण मोठ्या शहरात जाऊन आपली वेगळी ओळख निर्माण केली पाहिजे. या हेतूने वीस वर्षांपूर्वी पुणे येथे जाण्याचा निर्धार केला. पुणे येथे गेल्यानंतर आपल्या वैदिक शिक्षणाचा उपयोग झाला पाहिजे, या हेतूने त्यांनी पुणे येथील नामांकीत मंदिरात सलग तीन वर्षे विधिवत पूजा, विधी करत सेवा केली. .Duplicate Voter : दुबार मतदार नोंदणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चुकीचे उमेदवार निवडून येण्याने लोकशाहीला धोका..!.यानंतर त्यांची माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी भेट झाली. धनंजय मुंडे यांनी अजित पवार यांचेशी ओळख करून दिली. दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व लोकनेते अजित पवार यांनी त्यांच्या घरची देवपूजा करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे दिली. मगील आठ वर्षांपासून अजित पवार यांच्याशी आध्यात्मिक जिव्हाळ्याचे संबंध, कुटुंबाशी जवळीकता आहे. अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार यांचे लग्न बहरीन देशात झाले होते. यावेळीही लग्नकार्याचे सर्व विधी करण्यासाठी आपण उपस्थित असल्याचे श्री. गुंजकर सांगतात. .Duplicate Voter : दुबार मतदार नोंदणी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चुकीचे उमेदवार निवडून येण्याने लोकशाहीला धोका..!.दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर अंत्यविधी कर्मासाठी गजानन गुंजकर, विश्वंभर कातनेश्वरकर, अनिरुद्ध साळापुरीकर, किरण राखे, शंतनू देशमुख यांच्यासह बारामती येथील स्थानिक पुरोहित होते. यावेळी वेदमंत्रांच्या घोषात अंतिम संस्कार करण्यात आले, तर शुक्रवारी (ता. ३०) अस्थिसंचय करून अस्थिविसर्जन सोनगाव (ता. बारामती) येथील करा नदीत करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.