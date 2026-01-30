महाराष्ट्र बातम्या

बीडच्या गुरुजींनी निभावली अजित पवारांवरील अंत्यसंस्काराची जबाबदारी; आठ वर्षांपासून पवार कुटुंबियांकडे पौरोहित्य

Majalgaon Priest Gajanan Gunjkar Shares Emotional Bond with Pawar Family: गजानन गुंजकर यांनी पवार कुटुंबियांसोबत असलेल्या भावनिक नात्याचा उलगडा केला. ते मुळचे बीडच्या माजलगाव येथील रहिवासी आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव: बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव शहरातील जोशी गल्ली येथील रहिवासी असणारे गजानन गुंजकर गुरुजी हे मागील आठ वर्षांपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पूजाविधीसह पौरोहित्य करतात. पवार कुटुंबीय अतिशय चांगले कुटुंब असून अजितदादा हे स्पष्टवक्ते व शब्दाला जागणारा माणूस म्हणून आपण नेहमीच अनुभवले असल्याची भावना गुंजकर गुरुजींनी व्यक्त केली. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आपल्यावर आली हे मनाला अत्यंत वेदानादायी वाटले, असेही ते म्हणाले.

