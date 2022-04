अजित पवारांनी तातडीने थांबवला आपला ताफा, अपघातातील जखमीला केली मदत

By

बारामती (जि.पुणे) : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला ताफा थांबवून अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने बारामती येथील रुग्णालयात पाठवण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर त्यांनी अपघातग्रस्ताच्या तब्येतीची रुग्णालयाकडे चौकशी केली. ही घटना माळेगाव काॅलनीमधील रस्त्यावर घडली. माळेगाव येथील दौरा आटोपून अजित पवार हे रविवारी (ता.दहा) बारामतीकडे (Baramati) निघाले असताना माळेगाव काॅलनी येथे अपघात झाल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी तातडीने आपला ताफा थांबवला व अपघातातील जखमीला रुग्णालयात उपचारा करिता नेण्यासाठी ताफ्यातील कारची व्यवस्था केली. (Ajit Pawar Immediately Help Accident Hit Person In Baramati Of Pune)

माळेगाव येथील पोलिस दलाचा कार्यक्रम आटोपून पवार हे बारामतीकडे निघाले होते. त्यांचा ताफा शारदानगर जवळ आला असता माळेगाव काॅलनी येथील बारामती-नीरा रस्त्यावर एका वाहनाचा अपघात झाल्याचे त्यांना दिसले. अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी तातडीने आपल्या वाहनांचा ताफा थांबवून अपघातातील जखमीला मदत करण्याची सूचना केली.

ताफ्यातील कारमधून जखमीला बारामती येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतर अजित पवार यांनी रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधून जखमीवर उपचार करण्याची सूचना केली आहे.