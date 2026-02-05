Ajit Pawar Video: अजित पवार यांचा शेवटचा व्हिडीओ संदेश जारी; पक्षाकडून अधिकृतरित्या माहिती

Ajit Pawar Plane Crash: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांचं बुधवार, दि. २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातामध्ये निधन झालं. त्यापूर्वी २४ जानेवारी रोजी त्यांनी मुंबईतल्या देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी एक व्हिडीओ रेकॉर्ड केला होता. मतदारांना आवाहन करणारा हा व्हिडीओ पक्षाने अधिकृतरित्या जारी केला आहे..दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनापूर्वीचा हा व्हिडिओ असून जिल्हा परिषद परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदारांनी त्यांनी आवाहन केलेलं होतं. हा व्हिडीओ देवगिरी निवासस्थानी रेकॉर्ड करण्यात आलेला होता. व्हिडीओ पूर्णतः ओरिजनल असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस तथा मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटलं आहे..Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही....व्हिडीओमध्ये अजित पवार काय सांगतात?नमस्कार मतदार बंधू-भगिनींनो,आपल्या जिल्ह्याचा, तालुक्याचा विकास करण्याची जबाबदारी कोणाकडे द्यायची, हे ठरवण्याची ही निवडणूक आहे. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची खरी किल्ली आहे. पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, शेती, रोजगार यांसारख्या मुलभूत प्रश्नांशी थेट जोडलेली ही संस्था आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नेहमीच ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेऊन काम केलं आहे.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून महिलांच्या सक्षमीकरणापर्यंत, तरुणांच्या रोजगारापासून ज्येष्ठांच्या सन्मानापर्यंत विकासाचा प्रत्येक मुद्दा आम्ही गांभीर्याने हाताळलेला आहे. मी केवळ शब्दाचा पक्का नाही तर कामाचा माणूस आहे. दिलेला शब्द पाळणं ही माझी ओळख आहे.पाणी पुरवठा असो, रस्त्याची कामं असो, आरोग्य सुविधा असोत केवळ शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अर्थात एआय.. डिजिटल साधणं असोत, हे सर्व ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा ठाम निर्धार आहे.या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना साथ द्या. स्वच्छ, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख कारभारासाठी आम्हाला संधी द्या. तुमच्या विश्वासाला कधी तडा जाऊ देणार नाही, विकासकामांसाठी कधीच निधी कमी पडू देणार नाही.. हा माझा शब्द आहे. विकासाच्या या प्रवासाता आमच्यासोबत सहभागी व्हा.. येत्या ५ फेब्रुवारीला घड्याळ चिन्हासमोरील बटन दाबा आणि मतरुपी आशीर्वाद द्या.. असं आवाहन मी करतो. तुमचं एक मत गावाच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि समृद्धीसाठी आहे, हे लक्षात ठेवा.धन्यवाद! .Raigad News : पालीकर नागरिक यंदा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदानाला मुकणार; नगरपंचायत स्थापनेनंतर राजकीय समीकरणे बदलली.असं आवाहन अजित पवार यांनी २४ जानेवारी रोजी मतदारांना उद्देशून केलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने २ फेब्रुवारी रोजी एका निवेदनाद्वारे हा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी ७ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे तर ९ तारखेला मतमोजणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.