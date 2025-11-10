महाराष्ट्र बातम्या

Rupali Chakankar: मिटकरी, ठोंबरेंची हकालपट्टी! यापूर्वीच्या सर्व नियुक्त्या रद्द; चाकणकरांसह 'हे' असतील नवे प्रवक्ते

Ajit Pawar–led NCP has canceled all previous spokesperson appointments and announced a new panel: नवीन प्रवक्त्यांमध्ये रुपाली चाकणकर यांच्यासह अनिल पाटील, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्या नावांचा समावेश आहे.
Ajit Pawar NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मागील सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन नवीन प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली पाटील चाकणकर यांच्यावर रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांना पक्षाने नोटीस पाठवली होती. अखेर ठोंबरे यांची हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे. तसेच अमोल मिटकरी यांचीही प्रवक्ते पदावरुन हकालपट्टी झालेली आहे. मिटकरी यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे महायुतीमध्ये बेबनाव निर्माण झाल्याचं बोललं जातंय.

