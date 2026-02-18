महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या दोन दिवस आधी ट्विट करणारा समित ठक्कर कोण? रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

Rohit Pawar Allegations : रोहित पवार यांनी अजितदादांच्या विमान अपघात प्रकरणी पत्रकार परिषदेत गंभीर शंका उपस्थित केल्या. सुमित ठक्कर नावाच्या व्यक्तीने अपघाताच्या दोन दिवस आधी “महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप” होणार असे ट्विट केल्याचा दावा करण्यात आला.
Rohit Pawar addressing a press conference regarding allegations linked to a deleted tweet posted before the Ajit Pawar plane accident incident.

Yashwant Kshirsagar
अजितदादांच्या विमान अपघात प्रकरणात रोहित पवार यांनी आज तिसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप केले. लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, असे ते म्हणाले. दरम्यान त्यांनी समित ठक्कर नावाच्या व्यक्तीने दांदाचा विमान अपघाताच्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होणार असल्याचे ट्विट केले होते ते अवघ्या ७ मिनिटांत डिलिट केले, तोच व्यक्ती मला देखील ट्रोल करत आहे, असा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला.

