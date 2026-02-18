Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या दोन दिवस आधी ट्विट करणारा समित ठक्कर कोण? रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

अजितदादांच्या विमान अपघात प्रकरणात रोहित पवार यांनी आज तिसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप केले. लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, असे ते म्हणाले. दरम्यान त्यांनी समित ठक्कर नावाच्या व्यक्तीने दांदाचा विमान अपघाताच्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होणार असल्याचे ट्विट केले होते ते अवघ्या ७ मिनिटांत डिलिट केले, तोच व्यक्ती मला देखील ट्रोल करत आहे, असा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला. .रोहित पवार म्हणाले की, त्याने मीसुद्धा व्हीएसआरने ट्रॅव्हल केल्याचं पोस्ट केलंय. मी स्वत: ट्रॅव्हल करताना मला थोडीच कळणार होतं का? ट्रोल करणारे पैसे घेऊन काम करतायत. समित ठक्करने अपघाताच्या दोन दिवस आधी ट्विट केलं होतं. दोन दिवसात अशी घटना घडेल यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होणार आहे. ते डिलिट केलं गेलं..Ajit Pawar Plane Crash: ''पटेल, तटकरे, अरोरा..'', रोहित पवारांनी तिघांची नावं घेत केले गंभीर आरोप.हे ट्रोलर्स जे आहेत ते भाजपचे आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांना माहिती नसावी. अजितदादांच्या घातपाताचा मुद्दाम मांडतोय तर मला भाजपचे लोक ट्रोल करतायत. समित ठक्कर हे भाजपच्या एका नेत्याच्या जवळचे असल्याचे कळते पण समित ठक्करची माहिती काढल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. .FAQs 1. रोहित पवार यांनी कोणत्या प्रकरणावर पत्रकार परिषद घेतली? 👉 त्यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावर शंका उपस्थित करत पत्रकार परिषद घेतली.2. सुमित ठक्करने काय ट्विट केल्याचा आरोप आहे? 👉 अपघाताच्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप होणार असल्याचे ट्विट केल्याचा आरोप आहे.3. ट्विटबाबत कोणती शंका व्यक्त करण्यात आली? 👉 ते ट्विट काही मिनिटांत डिलिट करण्यात आले, त्यामुळे पूर्वसूचना होती का, अशी शंका व्यक्त झाली.4. ट्रोलिंगबाबत रोहित पवार काय म्हणाले? 👉 ट्रोलर्स पैसे घेऊन काम करत असून ते भाजपशी संबंधित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.5. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख कसा झाला? 👉 या ट्रोलिंगबाबत त्यांना माहिती नसावी, असे रोहित पवार म्हणाले.6. पुढील कारवाईबाबत रोहित पवार यांनी काय सांगितले? 👉 सुमित ठक्करची संपूर्ण माहिती काढून सत्य समोर आणणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.