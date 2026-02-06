Ajit Pawar Plane Crash: ''अजित पवारांचं विमान जमिनीला टच होण्याआधीच स्फोट? विमानात बॉम्ब...'', खासदाराने उपस्थित केले प्रश्न

Bajarang Sonawane: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवार, दि. २८ जानेवारी रोजी विमान दुर्घटनेत निधन झालं. त्यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. आता मात्र या विमान अपघातावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आमदार अमोल मिटकरी यांच्यासह अनेकांनी शंका उपस्थित केल्यात..बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत अनेक शंका बोलून दाखवल्या आहेत. ते म्हणाले की, विमान अपघात झाला त्या दिवशी सकाळी उठल्यापासून अजितदादांची जी मूव्हमेंट झाली ती समोर आली पाहिजे. विमान अपघात झाला तेव्हा ८.४६च्या फुटेजमध्ये फ्लाईट टच होऊन क्रॅश झालं नसल्याचं दिसतंय..Deputy CM Shinde : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय; कार्यकर्त्यांना केलं 'हे' आवाहन.सोनवणे पुढे म्हणाले, विमान क्रॉस झालं खरं पण ते जमिनीला टच होण्यासाठीच ब्लास्ट झाल्याचा संशय आहे. पहिल्या स्फोटानंतर पुढच्या भागात बसलेले लोक आधी उडले, त्यानंतर जमिनीवर टच होऊन स्फोट झाला आणि आणखी एक स्फोट झाला. त्यात बॉम्ब होता का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..अमरावतीच्या महापौरपदी भाजपचे श्रीचंद तेजवणी; काँग्रेसच्या उमेदवाराचा केला पराभव; AIMIM च्या एका नगरसेवकाची भाजपला साथ.''या प्रकरणाची उच्चस्तरिय चौकशी झाली पाहिजे. 'रॉ'कडे चौकशी दिली तरी काही अडचण नाही. यासंबंधीची सर्व माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. एवढा मोठा माणूस गेल्यानंतर कुठलीही माहिती गोपनिय ठेऊ नये.'' असं बजरंग सोनवणे म्हणाले.यावेळी खासदार सोनवणे यांनी आपल्या साखर कारखान्याच्या आवारात स्व. अजित पवार यांचं स्मारक उभारणार असल्याचं जाहीर केलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.