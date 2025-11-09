Ajit Pawar : अधिकाऱ्यांनी व्यवहार थांबवायला हवा होता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार; चौकशीनंतर माहिती समोर येईल

महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar on Mundhwa Land Scam: Blames Registration Officials : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी अधिकाऱ्यांनी व्यवहार थांबवायला हवा होता असे मत व्यक्त केले; तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी उच्चस्तरीय समिती उपाययोजना सुचवणार असल्याची माहिती दिली.
पुणे : ‘‘मुंढवा प्रकरणाची मला कुठलीही माहिती नव्हती. कुठलाही व्यवहार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे. मुळात अशाप्रकारचा व्यवहार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी रोखायला हवा होता.’’ अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केली. ‘भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती शासनाला उपाययोजना सुचविणार आहे. चौकशीतून माहिती समोर येईल,’ असे त्यांनी सांगितले.

