Ajit Pawar : अधिकाऱ्यांनी व्यवहार थांबवायला हवा होता, उपमुख्यमंत्री अजित पवार; चौकशीनंतर माहिती समोर येईल

पुणे : ''मुंढवा प्रकरणाची मला कुठलीही माहिती नव्हती. कुठलाही व्यवहार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे. मुळात अशाप्रकारचा व्यवहार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी रोखायला हवा होता.'' अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केली. 'भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती शासनाला उपाययोजना सुचविणार आहे. चौकशीतून माहिती समोर येईल,' असे त्यांनी सांगितले. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत पवार यांनी जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.पवार म्हणाले, ''मुंढव्याच्या जमीन प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत एक रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही, असे असताना जमिनीचे खरेदीखत झाले, हे आश्चर्यकारक आहे. यामध्ये जे तीन लोक प्रथमदर्शनी दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने काय तपास करायचा, या संदर्भात राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना दिली असून, भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही समितीला दिल्या आहेत.''.पार्थ पवार यांच्या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या भाष्याबाबत पवार म्हणाले, ''माझ्या कुटुंबातील कुणाशीही याविषयी बोलणे झाले नाही. या संदर्भात आपणास काहीही माहिती नाही. '' या प्रकरणामुळे अजित पवार यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जात आहे का? या पत्रकारांच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ''याबाबत मला असे वाटत नाही. चौकशी झाल्यानंतर माहिती समोर येणार असल्याने दबावाचा विषय येत नाही.''.Pune Crime: चारवेळा 'दृश्यम' बघितला! आधी खून मग लोखंडी भट्टीमध्ये पत्नीचा मृतदेह जाळला; पुण्यात नेमकं काय घडलं?.माणूस अनुभवातून शिकतो...''या प्रकरणात अद्याप एकही रुपया दिलेला नाही. कितीही विश्वासू लोक असले तरी पैसे गेले तरी चालतील पण तज्ज्ञांशी चर्चा करून असे व्यवहार केले पाहिजेत. माणूस अनुभवातून शिकतो. पार्थ आणि माझी भेट झालेली नाही. त्याला भेटल्यानंतर सविस्तर बोलेन.'' असे मत पवार यांनी त्यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्याबद्दल व्यक्त केले..नातेवाइकांनाही सवलत नको''मी नियमाने काम करणारा कार्यकर्ता आहे. आतापर्यंत माझ्यावर अनेक आरोप झाले. पण ते सिद्ध झाले नाहीत. मात्र माझी बदनामी झाली. त्यामुळे मी आता प्रशासनाला सांगितले आहे की, माझ्या कुणी कितीही जवळचा किंवा नातेवाइक असो कुणाचेही काम नियमाच्या बाहेर जाऊन करू नका,'' असेही पवार यांनी सांगितले.