Ajit Pawar: "तीन-चार महिन्यांत अजित पवार जेलमध्ये दिसतील"; शालिनीताई पाटलांचा घणाघात, हायकोर्टात दाखल करणार याचिका

नवी दिल्ली : राज्यातील ज्येष्ठ राजकारणी आणि दिवंगत वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांनी अजित पवारांबाबत मोठं विधान केलं आहे. अजित पवार हे येत्या ३-४ महिन्यात तुरुंगात दिसतील असा दावा त्यांनी केला आहे. यासाठी हायकोर्टात आपण तीन अर्ज दाखल करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. (Ajit Pawar will be seen in jail says Shalinitai Patil and will file three petitions in Mumbai High Court)