Ajit Pawar: "अजितदादांना भाजपच्या तिकीटावर लढावं लागणार"; काँग्रेसचा हल्लाबोल

मुंबई : अजित पवार यांनी नुकतीच दिल्लीवारी करुन आले यावेळी त्यांनी शहांकडे शिंदे गटाची तक्रार केल्याची चर्चा आहे. यापार्श्वभूमीवर विरोधीपक्ष नेते आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. अजितदादांना आता भाजपच्या तिकीटावर लढावं लागणार, असा दावा त्यांनी केला. (Ajit Pawar will have to fight on BJP ticket Congress MLA Vijay Wadettivar attack)

मविआत असताना तिजोरी साफ केली

वडेट्टीवार म्हणाले, "नेहमीच 'हम करे सो कायदा' अशी ज्यांची भूमिका आहे. तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये आता ज्यांना असं वाटतंय की निधी मिळत नाही. पण तिजोरीची चावी आता तुमच्याकडेच आहे, त्यामुळं तुम्ही दुसऱ्यांची तक्रार काय करत आहात. तुमची आता धमक दाखवा, महाविकास आघाडीमध्ये असताना तुम्ही सगळी तिजोरी साफ करत होतात, आता ही धमक अजितदादांनी दाखवावी" (Marathi Tajya Batmya)

रडण्याची आणि सडण्याची वेळ

निधी मिळत नाही म्हणून रडण्यापेक्षा दुसऱ्याला रडवण्याची हिंमत आहे का? हे दाखवण्याची गरज आहे. दिल्लीचे चरणदास झालेले आता आपली दादागिरी दाखवूच शकणार नाहीत. रडण्याची स्थिती आता अजित पवारांवर आली असेल भाजपसोबत आलेल्यांना रडवून रडवून सडवतात. त्यामुळं आता रडण्याची आणि सडण्याची वेळ अजित पवारांवर आली असावी, अशा शब्दांत वडेट्टीवार यांनी अजित पवारांवर सडकून टीका केली. (Latest Marathi News)

भाजपच्या तिकीटावर लढावं लागणार

पुढच्यावेळेस अजित पवारांना भाजपच्याच तिकीटावर लढावं लागेल, असं मला एकूण दिसतंय. त्यांना कमळावर लढल्याशिवाय पर्याय नाही हे मी ठामपणे सांगतो, असंही यावेळी विजय वडेट्टीवार म्हणाले.