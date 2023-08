By

मुंबई : राज्यात मुख्यमंत्री बदलाच्या ज्या चर्चांना ऊत आला आहे, त्यावर विधान स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती यांनी भाष्य केलं आहे. मी चॅलेंज देऊन सांगतो अजित पवार हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं आयोजित स्वराज्य संघटनेच्या प्रथम वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील राजकारणावर भाष्य करताना अजित पवारांवर त्यांनी सडकून टीकाही केली. (Ajit Pawar will not be CM Sambhaji Raje claims Maharashtra Politics Eknath Shinde Devendra Fadnavis)

संभाजीराजे म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस आधी राष्ट्रवादीसोबत युती कदापी नाही, कदापी नाही, कदापी नाही असं सांगत होते. तसेच अजित पवारांना तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करत होते. पण त्यांनाच यांनी आता सोबत घेतलं आहे.

गरज नसताना तुम्ही त्यांना बरोबर घेतलं आहे, लोकसभेसाठी तुम्ही हे केलं आहे का? निवडणूक संपल्यानंतर अजित पवार पुन्हा शरद पवारांसोबत जातील. अनेक लोक म्हणतात की, एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार आणि अजित पवार मुख्यमंत्री होणार, पण मी चॅलेंज देऊन सांगतो की अजित पवार हे मुख्यमंत्री होणार नाहीत"

शिवस्मारकाचं काय झालं?

दरम्यान, यावेळी संभाजीराजे यांनी भाजपला आपल्या जुन्या वचनांची आठवण करुन देताना मराठा आरक्षण आणि अरबी समुद्रात होणाऱ्या शिवस्मारकाचं काय झालं? पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन करुन नऊ वर्षे झाली तरीही हे काम अजून सुरु का होत नाही? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.