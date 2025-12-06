महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: शेरवानी, फेटा अन् गॉगल… लूक बदलला, ताल जुळला! लेकाच्या लग्नात अजित पवारांचा ‘झिंगाट’ डान्स व्हायरल, दादांचा लूक तर पाहा

Ajit Pawar: शेरवानी, फेटा अन् गॉगल… लूक बदलला, ताल जुळला! लेकाच्या लग्नात अजित पवारांचा ‘झिंगाट’ डान्स व्हायरल, दादांचा लूक तर पाहा
Sandip Kapde
Updated on

बहरिनमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार आणि ऋतुजा पाटील यांचा भव्यदिव्य विवाहसोहळा सुरू आहे. हा चार दिवसांचा खास कार्यक्रम ४ डिसेंबरपासून ते ७ डिसेंबरपर्यंत चालणार असून परदेशातील या लग्नाला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून प्रचंड चर्चा मिळत आहे. ४ डिसेंबर रोजी मेहंदीचा रंगारंग सोहळा पार पडला. ५ डिसेंबर रोजी हळद, संगीत आणि मुख्य विवाहविधी पूर्ण झाले. यानंतर ७ डिसेंबर रोजी स्वागत समारंभ आणि ग्रँड रिसेप्शन होणार आहे.

