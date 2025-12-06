Ajit Pawar: शेरवानी, फेटा अन् गॉगल… लूक बदलला, ताल जुळला! लेकाच्या लग्नात अजित पवारांचा ‘झिंगाट’ डान्स व्हायरल, दादांचा लूक तर पाहा

बहरिनमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार आणि ऋतुजा पाटील यांचा भव्यदिव्य विवाहसोहळा सुरू आहे. हा चार दिवसांचा खास कार्यक्रम ४ डिसेंबरपासून ते ७ डिसेंबरपर्यंत चालणार असून परदेशातील या लग्नाला राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून प्रचंड चर्चा मिळत आहे. ४ डिसेंबर रोजी मेहंदीचा रंगारंग सोहळा पार पडला. ५ डिसेंबर रोजी हळद, संगीत आणि मुख्य विवाहविधी पूर्ण झाले. यानंतर ७ डिसेंबर रोजी स्वागत समारंभ आणि ग्रँड रिसेप्शन होणार आहे..व्हिडीओ व्हायरलया लग्नाला पवार कुटुंबातील निवडक सदस्यच उपस्थित राहिले आहेत. एकूण ४०० पाहुण्यांना आमंत्रण देण्यात आले असून त्यात राजकीय नेत्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून फक्त दोनच नेत्यांना बोलावले गेले. शरद पवार, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे हे या सोहळ्याला उपस्थित राहिले नाहीत. तरीही सुप्रिया सुळे यांनी लग्नाचे क्षण जवळून अनुभवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर जय पवारच्या वरातीचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत..Ajit Pawar Video: अजित पवार अचानक संतोष देशमुख कुटुंबियांच्या भेटीला; हेलिपॅड सोडून मस्साजोगच्या दिशेने रवाना.अजित पवारांचा जल्लोषपूर्ण डान्सया सर्व पोस्ट्समध्ये सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतो तो अजित पवारांचा जल्लोषपूर्ण डान्स. पांढऱ्या रंगाच्या आकर्षक शेरवानीत, डोळ्यावर स्टायलिश गॉगल आणि डोक्यावर महाराष्ट्रीयन फेटा बांधून अजित पवार ‘झिंगाट’ या सुपरहिट गाण्यावर बेधुंद नाचताना दिसत आहेत. हसतमुख चेहरा, जोरदार स्टेप्स आणि बारातींसोबत मस्ती करताना त्यांचा हा अवतार पूर्णपणे वेगळा वाटतो आहे. सुप्रिया सुळे यांनी हा व्हिडीओ “जय की बारात..” अशा प्रेमळ कॅप्शनसह शेअर केला. अवघ्या काही तासांत हा व्हिडीओ लाखो व्ह्यूज मिळवून व्हायरल झाला आहे..चाहते थक्कअजित पवार नेहमी गंभीर राजकारण आणि अर्थसंकल्पीय भाषणांसाठी ओळखले जातात. त्यांचा हा नाचण्याचा अंदाज पाहून चाहते थक्क झाले आहेत..भव्य डेस्टिनेशन वेडिंगलग्नाचे इतर फोटोही समोर आले आहेत, ज्यात जय पवार आणि ऋतुजा पाटील हे जोडपे दिसत आहेत. बहरिनमधील भव्य डेस्टिनेशन वेडिंगच्या पार्श्वभूमीवर हे फोटो अधिकच आकर्षक आहेत. पवार कुटुंबातील उपस्थित सदस्यांनीही बारातीच्या मिरवणुकीत उत्साहाने सहभाग घेतला आहे..अजित दादांचा हा ‘झिंगाट’ डान्ससध्या तरी अजित दादांचा हा ‘झिंगाट’ डान्स सोशल मीडियावर राज्य करत आहे आणि पुढील काही दिवस तो ट्रेंडिंग राहणार हे निश्चित आहे. मुलाच्या लग्नात वडील म्हणून अजित पवारांनी दाखवलेला हा आनंद आता व्हायरल झाला आहे..Devendra Fadnavis vs Ajit Pawar : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात 'झाडे तोडा', तर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणतात 'संतुलन राखा'; तपोवन प्रश्नावरून राजकीय संघर्ष तीव्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.