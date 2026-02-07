Viral News: बापाने लोकशाहीचा हक्क दाखवण्यासाठी नेलं, करामती पोरानं थेट EVM चं बटण दाबलं, महाराष्ट्रात कुठे घडली घटना?

राज्यात आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू असताना, अकलूज येथील यशवंत नगर मतदान केंद्रावर एक आश्चर्यकारक घटना घडली. जिल्हा परिषदेचे उमेदवार अर्जुनसिंह मोहिते पाटील यांच्यासोबत आलेल्या त्यांच्या लहान मुलाने चक्क ईव्हीएम मशीनचे बटण दाबून मतदान केले. या घटनेमुळे केंद्रावर काही वेळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आणि उपस्थित मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय बनला..मुलाने स्वतः बटण दाबलेघटनेची माहिती मिळाल्यानुसार, अर्जुनसिंह मोहिते पाटील हे आपल्या मुलाला, रुद्रराज मोहिते पाटील याला, मतदान प्रक्रियेची प्रत्यक्ष माहिती देण्यासाठी केंद्रात घेऊन आले होते. मतदान केंद्रावर पोहोचल्यावर त्यांनी मुलाला सोबत आत नेले आणि ईव्हीएमसमोर उभे राहून प्रक्रिया दाखवली. यावेळी मुलाने स्वतः बटण दाबले. या कृतीमुळे केंद्राध्यक्षांनी तात्काळ नियमांचा उल्लेख करत आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की, लहान मुलांना मतदान केंद्रात प्रवेश देणे आणि त्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करणे हे नियमबाह्य आहे..मात्र, अर्जुनसिंह मोहिते पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, मुलाला लोकशाहीच्या मूलभूत हक्काची ओळख करून देण्याच्या उद्देशाने त्याला सोबत आणले होते. आई-वडिलांच्या मतदानाचे प्रत्यक्ष दर्शन घडवणे हा त्यांचा हेतू होता. त्यामुळे मुलाने बटण दाबण्याची घटना घडली..Voting Before Wedding: मतदानाचा हक्क बजावून नवरदेवाची लग्नाकडे धाव; तांबवेतील विक्रम पाटील राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चेत!.मतदान केंद्रावर थोड्या काळासाठी गोंधळघटनेची माहिती पसरताच, मतदान केंद्रावर थोड्या काळासाठी गोंधळ उडाला. अधिकाऱ्यांनी मात्र यावर फारसा आक्षेप घेतला नाही, असे अर्जुनसिंह यांनी नंतर सांगितले. त्यांच्या मते, मुलाला मतदान प्रक्रिया कशी चालते हे दाखवण्यासाठीच हे केले गेले..सोशल मीडियावरही या घटनेची जोरदार चर्चादरम्यान, राज्यभरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होत असून, अनेक ठिकाणी उत्साह दिसून येत आहे. मात्र, अकलूजमधील ही घटना विशेष चर्चेची ठरली आहे. सोशल मीडियावरही या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली..९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजेपासून मतमोजणीराज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज (शनिवार, ७ फेब्रुवारी) मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मतदान सकाळी ७.३० वाजेपासून सुरू होऊन सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत चालणार आहे. या निवडणुकीत ७३१ जिल्हा परिषद गट आणि १,४६२ पंचायत समिती गण यांच्यासाठी एकूण ७,४३८ उमेदवार रिंगणात आहेत..मतदानानंतर सोमवारी, ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजेपासून मतमोजणी सुरू होईल. मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल जाहीर केले जातील. निकाल जाहीर होताच संबंधित क्षेत्रातील आचारसंहिता संपुष्टात येईल..Zilla Parishad Election Pune Crime : पुणे येथील अजित पवार गटाच्या उमेदवार पतीवर जिवघेणा हल्ला, पोलिस बंदोबस्त वाढवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.