महाराष्ट्र बातम्या

Government Officer Mobile Video : खासदारांच्या काजू-बदामनंतर आता अधिकाऱ्यांचा असंवेदनशील चेहरा; कृषिमंत्र्यांच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत मोबाईलमध्ये दंग

Agriculture Minister Dattatray Bharane : अकोल्यातील कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत एक अधिकारी मोबाईल पाहण्यात दंग असल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Government Officer Mobile Video Agriculture Minister Dattatray Bharane

Government Officer Mobile Video Agriculture Minister Dattatray Bharane

esakal

Sandeep Shirguppe
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Akola Drought Review Meeting : अमरावती विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत काही अधिकारी मोबाईलवर फेसबुक, व्हॉट्सॲप पाहण्यात व्यस्त असल्याचा प्रकार समोर आला. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोल्यात ही बैठक झाली. या प्रकाराची माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले.

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