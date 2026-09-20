Government Officer Mobile Video : खासदारांच्या काजू-बदामनंतर आता अधिकाऱ्यांचा असंवेदनशील चेहरा; कृषिमंत्र्यांच्या दुष्काळ आढावा बैठकीत मोबाईलमध्ये दंग

Akola Drought Review Meeting : अमरावती विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत काही अधिकारी मोबाईलवर फेसबुक, व्हॉट्सॲप पाहण्यात व्यस्त असल्याचा प्रकार समोर आला. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोल्यात ही बैठक झाली. या प्रकाराची माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असे भरणे यांनी सांगितले..डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील ठाकरे सभागृहात झालेल्या बैठकीला मंत्री संजय राठोड, आकाश फुंडकर, अशोक उईके, इंद्रनील नाईक यांच्यासह राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर ऑनलाइन उपस्थित होत्या. अमरावती विभागातील खासदार आणि आमदारही बैठकीला उपस्थित होते..बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. कृषिमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाला विविध सूचना दिल्या. मात्र, याचवेळी काही अधिकारी मोबाईलमध्ये व्यस्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रशासन दुष्काळाच्या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला..Akola News: दुष्काळी संकटाचे सावट, खरीप पिकांची अवस्था गंभीर; शिवार फेरीकडे शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ.या प्रकारावर काँग्रेस आमदार अमित झनक यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘‘दुष्काळाची बैठक सुरू असताना कृषिमंत्री आणि इतर राज्यमंत्री उपस्थित असताना अधिकारी मोबाईलवर व्यस्त असणे निंदनीय आहे. हा काळ कठीण असून संवेदना हरवल्याचे पाहायला मिळाले,’’ अशी टीका झनक यांनी केली. या प्रकाराची माहिती घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.