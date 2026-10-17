लग्न ठरलं, होणाऱ्या पत्नीसोबत लॉजवर गेला; एकमेकांच्या सहवासात असतानाच २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; अलिबागमध्ये काय घडलं?

अलिबाग : अलिबागमध्ये एक विचित्र आणि धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एक २५ वर्षीय तरुण त्याच्या होणाऱ्या पत्नीसोबत फिरायला आला असता, लॉजमध्ये त्याचा आकस्मिक मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तरुण आणि तरुणी दोघेही एकमेकांच्या सहवासात असताना हा प्रकार घडला असून, या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. तसेच या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी डॉक्टरने घेतलेल्या निर्णयामुळे या घटनेचे गूढ अधिकच वाढल्याचे दिसून येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरुड तालुक्यातील एका गावात राहणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणाचे नुकतेच लग्न ठरले होते. त्यामुळे तो होणाऱ्या पत्नी सोबत अलिबागमध्ये वरसोली समुद्रकिनारी आला होता. यावेळी तरुणाने एका लॉजवर रुम बुक केली होती. खोलीत एकमेकांच्या सहवासात असताना अचानक २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला..FDAच्या अधिकाऱ्यांनी केला कोट्यवधींचा घोटाळा, ५ जणांवर निलंबनाची कारवाई; मंत्री झिरवाळांनी दिली माहिती.दरम्यान, या घटनेनंतर सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास तरुणीने तरुणाचा मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात दाखल केला, तसेच कुटुंबियांनाही घटनेची माहिती दिली. यावेळी तरुणाचे नातेवाईक रुग्नालयात दाखल होताच मृतदेहाचे शवविच्छेदन करायचे नाही, असे सांगितले. मात्र या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच हस्तक्षेप करत मुलाचा मृतदेह पुन्हा रुग्णालयात आणला. तसेच घटनेचे गांभीर्य पाहता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला..सध्या या घटनेप्रकरणी अलिबाग पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेचा अधिक तपास पोलिसांकडून सुरु असून शवविच्छेदन अहवाल समोर आल्यानंतरच तरुणाच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल, अशी माहिती अतिरीक्त शल्यचिकीत्सक डॉ. शितल जोशी यांनी दिली..Mumbai Local: देवीच्या दर्शनासाठी लोकल प्रवास करताय? वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक रेल्वे सेवा रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.