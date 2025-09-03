Manoj Jarange Patil : सर्वच मराठे कुणबी होणार! गॅझेटवर शंका घेणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा

छत्रपती संभाजीनगर - ‘मराठवाड्यातील ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी नाहीत, अशांसाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणे आवश्यक होते. त्यासाठी संबंधित शासन निर्णय (जीआर) खूप गरजेचा होता. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही मराठ्यांच्या हिताची साधी ओळही नव्हती, ती आता या ‘जीआर’मुळे मिळणार आहे. यात मराठवाड्यातील नोंदी नसलेला प्रत्येक मराठा आता कुणबी होईल आणि आरक्षणाच्या कक्षेत येईल,’ असे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सांगितले. .मुंबईतील उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे यांना छत्रपती संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात मंगळवारी (ता.२) उपचारासाठी मध्यरात्री दाखल करण्यात आले, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, बुधवारी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.मनोज जरांगे म्हणाले, की, केवळ संयम आणि शांतता ठेवा, शांत डोक्याने विचार करा. निर्णय घेताना मी कधीच एकटा घेत नाही. सात कोटी जनतेच्या हिताचा विचार करतो. हैदराबाद गॅझेटवर शंका उपस्थित करणाऱ्यांवर त्यांनी टीका केली..आरक्षण, गॅझेटवर राजकारण करणाऱ्यांचे स्वप्न भंगले आहे, त्यामुळे आता त्यांना विषय राहिला नाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा, ते आपल्या बाजूने कधीच बोलले नाहीत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारने आता हैदराबाद गॅझेट लागू केले आहे, येत्या महिनाभरात सातारा गॅझेटही लागू होईल, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णयही सरकार काढणार आहे.त्यामुळे राज्यभरातील मराठे कुणबी होऊ शकतील. सध्या जारी झालेल्या जीआरमध्ये त्रुटी असल्याच तर, पुन्हा सुधारित जीआर काढण्याचे वचन सरकारने दिले आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी गॅझेट लागू केले आहे. मराठवाड्यातील एकही मराठा आरक्षणाशिवाय राहणार नाही. ज्यांच्याकडे जमीन नाही, त्यांनी कुणाची बटईने जमीन केली असेल तेही आरक्षणाच्या कक्षेत येतील, असेही त्यांनी नमूद केले..भुजबळांचा विरोध म्हणजे जीआर पक्काराज्य सरकारच्या बैठकीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी बहिष्कार टाकल्यासंदर्भात जरांगे यांना विचारताच ते म्हणाले, की भुजबळांचा विरोध म्हणजेच ‘जीआर’ पक्का असल्याची खात्री समजावी. भुजबळ हे अभ्यासू आहेत, त्यांना जीआर चांगला कळतो, त्यांचा विरोध असणे म्हणजे सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, हे सिद्ध झाल्याने त्यांच्या पोटात दुखतेय, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मराठा आरक्षणासंदर्भात अफवा पसरविणाऱ्या ‘किडे मकोडे’ यांच्याकडे दुर्लक्ष करा. माझ्यावर विश्वास ठेवा, तुमचे कल्याणच करणार, असे भावनिक आवाहनही जरांगे यांनी केले..‘ओबीसी समाजाची गळचेपी करणारा निर्णय’पुणे - ‘मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय हा राज्यातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणाची गळचेपी करणारा आहे,’ असे मत ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले. महात्मा फुले वाडा परिसरात ओबीसी नेत्यांकडून बुधवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी हाके बोलत होते..आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, हा निर्णय समस्त ओबीसी समाजासाठी घातक असल्याचे म्हणत हाके म्हणाले, ‘गावातल्या गावात तपासणी होऊन आता आरक्षण दिले जाईल, असे सांगत आहेत. प्रमाणपत्र देताना तपासणी केली जाणार नाही. यामुळे ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणावर संक्रांत येणार आहे. अध्यादेशातील अनेक शब्दांना आमची हरकत आहे.’.आधीच निर्णय का घेतला नाही? - पवारमुंबई - राज्य सरकारच्या निर्णयाने मराठा समाजाचा विजय झाला असेल, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय मनोज जरांगे- पाटील आणि सामान्य मराठा समाजाला जाते. मग हा निर्णय सर्वमान्य होता, तर तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम वाट पाहिली गेली का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला विचारला आहे.ते म्हणाले, ‘मंत्रिमंडळ उपसमिती आधीही होती आणि आजही आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरच समिती सक्रिय झाली.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.