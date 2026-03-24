सेम टू सेम! चाकणकर आणि तटकरेंच्या बोटाची दुखापत अन् कारणही एकच; किती मोठा हा योगायोग? अंधारेंचा सवाल

Ashok Kharat Case: भोंदूबाब अशोक खरात याच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दररोज नवनवे खुलासे होते आहेत. अशोक खरात काळी जादू करत असल्याचेही आरोप होत आहेत. अनेक बड्या राजकीय नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही खरातसोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आले आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी हाताचं बोट कापून घेतल्याचा आरोप होत होता. यावर दोन्ही नेत्यांनी एकच कारण सांगितल्यानं भुवया उंचावल्या आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी हा अजब योगायोग असल्याचं म्हणत बाबाच्या सानिध्यात राहिल्यानं दोघांनाही योगायोगाने एकाच वेळी असं होत असेल अशा शब्दात टीका केलीय. चाकणकर आणि तटकरे यांनी दिलेला खुलासा सध्या तरी सामान्य माणसाला पटणारा नसल्याचं त्या म्हणाल्यात. Opposition Targets Chakankar and Tatkare Over Identical Injury Explanation.सुषमा अंधारे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन रुपाली चाकणकर यांच्या समर्थकांनी केलंय. मात्र रुपाली चाकणकर यांच्या बोटाला झालेली दुखापत अपघात असल्याचा दावा चाकणकर समर्थकांनी केलाय. पुण्यातील धायरी भागातील एका गणेश मंडळाने हा दावा केला असून,रुपाली चाकणकर या मंडळात आरती करण्यासाठी येत असताना गाडीतून उतरत असताना त्यांच बोट अडकले आणि त्यांना दुखापत झाली. त्यावेळी टिश्यू पेपर लावून रुपाली चाकणकर या सहभागी झाल्या होत्या असा दावा करण्यात आलाय. या समर्थकांचा व्हिडिओ रूपाली चाकणकर यांनी instagram वर देखील पोस्ट केलाय..खरातच्या संस्थानचं उत्पन्न साडे चार लाखांवरून वर्षाला अडीच कोटींवर; खडे, चिंचोके मंतरून लाखोंना विकायचा.दरम्यान, रुपाली चाकणकर यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही त्यांच्या बोटाला झालेल्या दुखापतीची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. त्यात सुनील तटकरे यांनीही माझं बोट गाडीच्या दरवाजात अडकल्यानं जखम झाल्याचं सांगितलं. दोन्ही नेत्यांनी एकाच बोटाला एकाच कारणामुळे दुखापत झाल्याचं सांगितल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे..अशोक खरात काळी जादू करायचा त्यासाठी बोट कापून अघोरी विधी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केलाय. त्यातच दोन्ही नेत्यांकडून अनामिका कापल्याचे आणि एकाच कारणामुळे दुखापत झाल्याचं सांगण्यात आल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. दोघांनी दिलेलं कारण एकच असल्यानं त्यांच्यावर टीकाही होत आहे.