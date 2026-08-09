Amit Shah NUC FDC: राज्यात नागरी सहकारी वित्त महामंडळ, अमित शहा यांची घोषणा, शहरी बँकिंग क्षेत्राला नवसंजीवनी

मुंबई: देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक) मध्यवर्ती संस्था म्हणून काम करणाऱ्या राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे (एनयूसीएफडीसी) मुख्यालय आता दिल्लीऐवजी महाराष्ट्रात स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केली. महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक म्हणजेच ४४९ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये देशातील मोठ्या प्रमाणावर शहरी सहकारी बँका कार्यरत असल्याने, या शिखर संस्थेचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. .मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित सहकार नव-क्रांती मेळाव्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुटानी; तसेच अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..Mumbai Metro: मुंबईकरांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी दर 3 मिनिटांनी मेट्रो धावणार, फेऱ्यांमध्येही वाढ; पाहा नवे वेळापत्रक.यावेळी अमित शाह म्हणाले, ‘‘देशातील सुमारे १, ४०० नागरी सहकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी आणि मध्यमवर्गीयांचे तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे जमा आहेत. छोटे व्यावसायिक, कुटीर उद्योग, एमएसएमई आणि महिला बचत गटांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कर्जाचा पुरवठा करण्यात या बँकांची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. सहकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक बँकिंगचे प्रशिक्षण देणे आणि देशातील प्रत्येक तालुक्यापर्यंत सहकारी बँकिंगचे जाळे विस्तारणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. स्पर्धात्मक बँकिंग क्षेत्रात इतरांच्या बरोबरीने उभे राहण्यासाठी तसेच जनता व रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ही शिखर संस्था मार्गदर्शक ठरेल.’’.शहा यांच्या घोषणा राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळाचे मुख्यालय महाराष्ट्रात विनातारण कर्जाची मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये सायबर सुरक्षेसाठी सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरचे उद्घाटन आणि एनयूसीएफडीसी व नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटीत करार.Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.कार्यक्रमाच्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते शहरी सहकारी बँकांसाठी सायबर सुरक्षेसंदर्भातील सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरचे दूरस्थ पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. तसेच, रिझर्व्ह बँकेचे माजी उप-महाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री यांनी लिहिलेल्या ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट-अ प्रॅक्टिकल गाइड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. सहकार सीबीएस प्रणालीशी यशस्वीरीत्या जोडल्या गेलेल्या प्रथम सहा शहरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला आणि राष्ट्रीय सेवा बंडलअंतर्गत ‘कोर बँकिंग सर्व्हिस’ व संबंधित सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले. .नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी आणि एनयूसीएफडीसी यांच्यात सामंजस्य करारही करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता यांनी केले, तर आभार एनयूसीएफडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभात चतुर्वेदी यांनी मानले. देशात डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना डिजिटल फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन बँकिंग सुरक्षित करण्यासाठी न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘म्यूल हंटर’सारखे उपक्रमही सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठासोबत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे सायबर सुरक्षा, डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध, डिजिटल फॉरेन्सिक, बँकिंग सुरक्षेसह कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील.."बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेत नागरी सहकारी बँकांना तंत्रज्ञानाची साथ देऊन अधिक सुरक्षित व सक्षम करण्यासाठी ‘एनयूसीएफडीसी’ काम करेल. ‘म्यूल हंटर’सारखे फसवणूक रोखणारे आणि ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालणारे सॉफ्टवेअर व फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल." -अमित शहा, केंद्रीय सहकारमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.