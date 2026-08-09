अमित शहांची फडणवीस-शिंदेंशी खलबते, सुनेत्रा पवार अनुपस्थित असल्याने उलटसुलट चर्चेला उधाण; प्रशांत किशोर भेटीने नाराजी?

मुंबई, ता. ८ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहात बंद दाराआडच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे समजते. मात्र, या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अनुपस्थितीने उलटसुलट चर्चा रंगली. काही दिवसांपूर्वीच रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची सुनेत्रा पवार यांनी भेट घेतल्यानेही राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. .अमित शहा शुक्रवारी रात्री उशिरा मुंबईत दाखल झाले. शनिवारी सकाळी फडणवीस आणि शिंदेंसोबत त्यांची बैठक अर्ध्या तासाहून अधिक काळ चालली. भाजपच्या वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा शहा यांनी घेतला.'राज्यातील आंदोलन शांततेत झाले. पोलिसांनी परिस्थिती कार्यक्षमतेने हाताळली,' असे फडणवीस यांनी शहांना सांगितल्याचे भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले..काँग्रेस नेत्याची भरदिवसा हत्या, आरोपीवर पोलिसांचा गोळीबार; झटापटीत पोलिस निरीक्षक जखमी.दरम्यान, शिवसेनेतील फूट आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय लवकरच देण्याची शक्यता आहे. हा निकाल विरोधात गेल्यास पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गमावण्याची भीती शिवसेनेतील काही नेत्यांना आहे. त्यामुळे त्याचा राज्याच्या राजकारणावर होणारा परिणाम आणि त्यानुसार करावयाच्या खेळीवरही चर्चा झाल्याचे समजते. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भातही चर्चा झाली. शिवसेनेचे १३ खासदार आहेत. केंद्रात दोन कॅबिनेट अन् एक राज्यमंत्रिपद मिळावे, अशी शिवसेनेची मागणी असल्याचे समजते. राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार, वैधानिक मंडळे व महामंडळांचे वाटपावरही चर्चा झाल्याचे समजते..सुनेत्रा पवार-प्रशांत किशोर भेटीने नाराजी ?भाजपच्या काही नेत्यांच्या मते, सुनेत्रा पवार यांना बैठकीपासून दूर ठेवून पक्षाच्या नेतृत्वाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक इशारा दिला. सुनेत्रा पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत प्रशांत किशोर यांची भेट घेतली होती. किशोर हे 'राष्ट्रवादी'ला राजकीय सल्ला देत आहेत. प्रशांत किशोर यांनी नुकताच पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला. भाजप, अमित शहांवर त्यांनी उघडपणे टीका केली. त्यामुळे 'राष्ट्रवादी'ने त्यांची केलेली नियुक्ती भाजपला पसंत नाही, असे शिवसेनेच्या एका नेत्याने सांगितले. सुनेत्रा पवार सहकार विभागाच्या कार्यक्रमालाही उपस्थित नव्हत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.