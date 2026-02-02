Ajit Pawar: ''ज्यांनी हे पाप केलं असेल त्यांच्या घरात...'', अमोल मिटकरींच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

अकोलाः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सुरक्षिततेबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केलेल्या भावनिक व वादग्रस्त ट्वीटमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अजित पवार यांच्याशी संबंधित कथित विमान अपघाताच्या अफवांवरून काही नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मिटकरींच्या ट्वीटची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..अमोल मिटकरी यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या ट्वीटमध्ये, “माझा विश्वास आहे आणि माझं मन सांगतंय दादा असे जाऊच शकत नाहीत. ज्यांनी कुणी हा देवमाणूस हिरावून नेण्याचं पाप केलं असेल, भविष्यात त्यांच्या घरात त्यांची चिता जाळणारा कुणी शिल्लक नसेल. देवा, तुला कुठे रे शोधायचं,” अशा शब्दांत तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. या ट्वीटमुळे संशय, भावना आणि टीकेचे मिश्र वातावरण निर्माण झाले आहे. .Air India Flight Grounded : 'एअर इंडिया'च्या विमानात फ्यूल कंट्रोल स्विचमध्ये बिघाड!, उड्डाण ऐनवेळी थांबवले.याआधीही अमोल मिटकरी यांनी या प्रकरणासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले होते. “मृत्यूच्या आदल्या दिवशी दुपारनंतर कुठलाच कार्यक्रम नव्हता. त्या ठिकाणी पक्षातील कार्यकर्त्यांना भेटल्याचे समजले. दुसऱ्या दिवशी त्याच खुर्चीवरून कामे आटोपून बारामतीकडे रवाना झाले,” असे म्हणत त्यांनी घटनाक्रमाबाबत शंका व्यक्त केल्या होत्या. “गेले तीन दिवस मनात शंकेचं काहूर आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले होते. .दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा पुष्टी नसताना अशा प्रकारच्या पोस्टमुळे संभ्रम निर्माण होत असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही यापूर्वी या चर्चांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र प्रशासनाकडून किंवा अधिकृत यंत्रणांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. .Railway Ticket: रेल्वे प्रवास महाग होणार! ट्रेन तिकिटांच्या किमती किती वाढणार? आकडेवारीतून माहिती आली समोर .सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवांवरून जबाबदार वक्तव्यांची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत असून, अशा ट्वीट्समुळे अनावश्यक गोंधळ निर्माण होतो, अशी टीकाही होत आहे. अमोल मिटकरींच्या ट्वीटमुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.