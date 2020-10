अमृता फडणवीसांच्या 'Dicey Creature'ला रुपाली चाकणकरांचं प्रत्युत्तर; ट्विटरवर वाद रंगला

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या येनकेन कारणाने सातत्याने चर्चेत असतात. आपल्या ट्विटरवर त्या अनेकदा राजकीय घडामोडींबाबत भाष्य करत असतात. बरेचदा त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीकास्त्रही सोडत असतात. अमृता फडणवीस यांच्या या टीकेवर चर्चा, वाद-प्रतिवादही घडत असतात. आता त्यांचे असेच एक ट्विट सध्या चर्चेत आहे. राज्यातील बार सुरु असताना मंदिरे सुरु करायला काय अडचण आहे असा सवाल करणारे हे ट्विट आहे. या ट्विटला राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनीही उपरोधिक शैलीत प्रत्युत्तर दिले आहे.

अमृता फडणवीस यांनी इंग्रजीत ट्विट केलंय की, वाह रे प्रशासन, राज्यातील बार आणि दारुची दुकाने उघडी आहेत मात्र फक्त मंदिरेच डेंजर झोनमध्ये आहेत का? निश्चितपणे काहीवेळा नियम करणाऱ्यास असमर्थ असणाऱ्यांना प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.

वाह प्रशासन - bars and liquor shops are wild wide open but temples are danger zones ?

Definitely sometimes ‘certificate’ is required to prove the saneness of some dicey creatures who are incapable of having SOPs in place ! #Maharashtra

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) October 13, 2020