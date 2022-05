मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याकडून शनिवारी (ता.२१) राज्यातील विविध ब्राह्मण संघटनांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे. सोशल मीडियावर पवार ब्राह्मणविरोधी असल्याचे काही जण मत व्यक्त करत असतात. यावर बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र आनंद दवे यांच्या ब्राह्मण महासंघासह काही संघटनांनी या बैठकीला विरोध केला आहे. दुसरीकडे इतर संघटना चर्चे करिता तयार आहेत. (Anand Dave And Other Bramin Organization Rejects Invitation Of Sharad Pawar For Meeting In Pune)

हेही वाचा: पुणे पोलिस आयुक्तांनी उद्या बोलावली सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक

पुणे (Pune) येथील निसर्ग मंगल कार्यालयात सदरील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघासह विविध ब्राह्मण संघटनांना आमंत्रण देण्यात आले आहे.