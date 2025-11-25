Gauri Garje Case: ''पंकजाताईंकडे पाहून मुलगी दिली होती...'' गौरी गर्जेच्या वडिलांची पत्रकार परिषद, अनंत गर्जेवर गंभीर आरोप

Anant Garje: राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहायक अनंत गर्जे याच्या लग्नाला अवघे १० महिने झालेले असताना त्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली आहे. अनंत याचे विवाहबाह्य संबंध होते, ही बाब गौरीच्या निदर्शास आलेली होती, त्यामुळे झालेल्या वादातून तिने जीव दिला असं प्रथमदर्शनी दिसून येतंय. मात्र गौरीचे वडील अशोक पालवे यांनी ही हत्या असल्याचा आरोप केला आहे..मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अशोक पालवे म्हणाले की, अनंत गर्जे याने १ ऑक्टोबरला नवीन घरामध्ये सामान शिफ्ट केलं होतं. तेव्हा त्याने माझ्या मुलीला सांगितलं की, महत्त्वाची कागदपत्रं आहेत ते व्यवस्थित ठेव. तेव्हा माझ्या मुलीच्या हातात एक रिपोर्ट लागला. २०२१ ला गर्भपात केलेला तो रिपोर्ट होता. त्यावर पती म्हणून अनंत गर्जे याचं नाव होतं..Mamata Banerjee warned BJP : ‘’जर भाजपने बंगालमध्ये माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर...’’ ; ममता बॅनर्जींनी दिला जाहीरपणे इशारा!.''ही बाब आम्हाला कळल्यानंर मी मुलीला म्हटलो, एवढं मोठं प्रकरण असेल तर तू तिथे राहू नकोस, आपण बैठक बसवू आणि मिटवून टाकू. त्यावर मुलगी म्हणाली की, असं नको करायला कारण त्याने मला जीवे मारण्याची धमकी दिली असून स्वतःही मरेन, असं म्हटलंय. त्यामुळे नातेवाईकांमध्ये या गोष्टीची चर्चा नको.'' असं पालवे म्हणाले..अशोक पालवे पुढे सांगतात, तेव्हापासून आम्ही जास्त लक्ष द्यायला लागलो होतो. २२ तारखेला संध्याकाळी आम्हाला आरोपी अनंतचा फोन आला. मला म्हटला, मामा गौरी सुसाईड करायला लागली आहे. पॉयझन घ्यायला लागलीए.. मी म्हटलो मला बोलायला द्या. पण त्याने फोन कट केला. लगेच माझ्या पत्नीला फोन केला आणि तिचं प्रेत माझ्यासमोर आहे.. बघा तुमच्या मुलीने काय केलं, असं अनंतने म्हटल्याचं गौरीच्या वडिलांनी सांगितलं..Dhule News : अवकाळीचा फटका! धुळ्यात रब्बी पेरणीला मोठा विलंब; केवळ २३.३४% पेरणी, उत्पादनात घट होण्याची भीती.पालवे पुढे सांगतात, माझी मुलगी आत्महत्या करण्यासारखी नव्हती. ती उच्चशिक्षित होती, तिला एक लाख रुपये पगार होता.. आम्ही ताईंकडे (पंकजा मुंडे) पाहून मुलगी दिली होती.. तो ताईंकडे पीए होता. परंतु माणसाने पर्सनल लाईफ डोळ्याने बघितल्याशिवाय मुलगी देऊ नये.''माझा पीए म्हणून मी अनंतला वाचवण्याचा प्रयत्न करणार नाही.. तुम्ही सावरा, मी तुम्हाला भेटायला येईन. असं पंकजाताई म्हणाल्या.'' अशोक पालवे यांनी पंकजा मुंडेंचा फोन झाल्याचं सांगितलं आणि आजच्या भेटायला येत आहेत, हेही सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.