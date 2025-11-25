महाराष्ट्र बातम्या

Gauri Garje Case: ''पंकजाताईंकडे पाहून मुलगी दिली होती...'' गौरी गर्जेच्या वडिलांची पत्रकार परिषद, अनंत गर्जेवर गंभीर आरोप

Family accuses Anant Garje of foul play after marital dispute linked to alleged extramarital relationship: गौरीचे वडील अशोक पालवे यांनी अनंत गर्जे आणि त्याच्या कुटुंबियांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
anant garje

anant garje

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Anant Garje: राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहायक अनंत गर्जे याच्या लग्नाला अवघे १० महिने झालेले असताना त्याच्या पत्नीने आत्महत्या केली आहे. अनंत याचे विवाहबाह्य संबंध होते, ही बाब गौरीच्या निदर्शास आलेली होती, त्यामुळे झालेल्या वादातून तिने जीव दिला असं प्रथमदर्शनी दिसून येतंय. मात्र गौरीचे वडील अशोक पालवे यांनी ही हत्या असल्याचा आरोप केला आहे.

Loading content, please wait...
Pankaja Munde
police
crime
pathardi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com