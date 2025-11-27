महाराष्ट्र बातम्या

Rajan Patil: ''त्या' दोघांना मानवी विष्टा खायला घातली'', पंडित देशमुख खून प्रकरणाची धक्कादायक पार्श्वभूमी

Shocking Claim in Pandit Deshmukh Murder Case: पंडित देशमुख यांना अत्यंत क्रूरपणे संपवण्यात आलेलं होतं. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी उमेश पाटील यांनी केली आहे.
rajan patil

rajan patil

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Angar Politics: सोलापूर जिल्ह्यातल्या अनगर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची राज्यभर चर्चा आहे. राजन पाटील आणि त्यांच्या मुलांच्या दहशतीचे पाढेच उज्वला थिटे यांनी वाचले. यातच पंडित देशमुख खून प्रकरण चर्चिलं जातंय. राजन पाटील यांचे चिरंजीव बाळराजे पाटील यांनीच हा खून केला असून त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
cirme
Angar
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com