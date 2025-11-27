Rajan Patil: ''त्या' दोघांना मानवी विष्टा खायला घातली'', पंडित देशमुख खून प्रकरणाची धक्कादायक पार्श्वभूमी

Angar Politics: सोलापूर जिल्ह्यातल्या अनगर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीची राज्यभर चर्चा आहे. राजन पाटील आणि त्यांच्या मुलांच्या दहशतीचे पाढेच उज्वला थिटे यांनी वाचले. यातच पंडित देशमुख खून प्रकरण चर्चिलं जातंय. राजन पाटील यांचे चिरंजीव बाळराजे पाटील यांनीच हा खून केला असून त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील करीत आहेत. .पंडित देशमुख यांच्या खुनाची इनसाईड स्टोरी उमेश पाटलांनी एका 'यू-ट्युब' चॅनेलला सांगितली आहे. देशमुख हे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख होते. त्यांचा खून होण्यापूर्वी वायचळ आणि विटेकर नावाच्या दोघांना बाळराजे पाटील आणि त्यांच्या लोकांनी विष्टा खायला घातली, असा धक्कादायक दावा उमेश पाटलांनी केलाय..Dhananjay Munde: करुणा अन् धनंजय मुंडे यांच्यात न्यायालय करणार मध्यस्थी; म्हणाल्या, ''पुन्हा भेट नको..''.उमेश पाटील सांगतात, पंडित देशमुखांच्या हत्येला पार्श्वभूमी आहे. वायचळ आणि विटेकर दोन व्यक्तींनी टेनूर येथे एक सभा घेतली होती. त्या सभेत पंडित देशमुखांनी राजन पाटलांच्या विरोधात भाषण केलं होतं. त्या आधी या दोघांनी सोलापूरच्या आरपी ग्रुपची एक शाखा सुरु केलेली होती. त्यामुळे त्यांना उचलून कारखान्यावर नेलं आणि मानवी विष्टा खायला लावली. एवढंच नाही तर तिथे त्यांना अमानूष मारहाण झाल्याचं पाटील सांगतात..त्यानंतर वायचळ आणि विटेकरांना सोलापुरातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी पंडित देशमुख गेले होते. त्यामुळे त्यांना उचललं आणि निर्घृण खून केला, असा दावा उमेश पाटील करतात. त्यांना ही माहिती या प्रकरणातले वकील कैलास खडके यांनी दिल्याचंही त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..Rajgad News : पानशेत–वरसगाव धरण परिसरात खळबळ; ३०० हून अधिक जणांना नोटिसा; ४० पेक्षा अधिक बांधकामांवर कारवाई!.पंडित देशमुखांचा खून कसा झाला, हे यापूर्वीच उमेश पाटलांनी सांगितलेलं आहे. त्यांचे हातपाय तोडले, गळा कापला, जीभ कापली, एवढंच नाहीतर बाळराजे पाटलाने त्यांच्या तोंडावर लघुशंका केली, असे आरोप त्यांनी केलेले आहेत. या प्रकरणातल्या साक्षीदारांना नोकऱ्या, गाळे, गुत्तेदारी देण्यात आली आणि प्रकरण दडपण्यात आलं. त्यामुळे बाळराजे पाटलांसह १३ जणांची पुन्हा चौकशी करुन त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी उमेश पाटलांनी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.