Rajan Patil: अनगरच्या राजन मालकांनी शिवजयंतीची तारीखच बदलली; कौटुंबिक कारणामुळे परंपरा केली खंडित

Ujwala Thite: अनगर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाला, त्यामुळे भाजपच्या उमेदवार आणि राजन पाटील यांच्या सून प्राजक्ता पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन आपला अर्ज बाद केल्याचा आरोप उज्वला थिटे यांचा आहे. तसेच राजन पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आजवर केलेल्या अन्यायाबद्दल थिटे सांगत आहेत..अनगरमध्ये राजन पाटील म्हणतील तोच कायदा, त्यांच्या मर्जीशिवाय गावात पानही हलत नाही, याबाबत उज्वला थिटे विविध माध्यमांना माहिती देत आहेत. त्यांनी एका यू ट्युब चॅनेलला मुलाखत देताना सांगितलं की, अनगरमध्ये कायम २० फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती साजरी केली जाते. यामागे राजन पाटील यांचं एक कौटुंबिक कारण असल्याचंही थिटे यांनी सांगितलं..उज्वला थिटे आणि राजन पाटली यांचं वैर नेमकं कुठून सुरु झालं, याबाबत त्या माहिती देत होत्या. दोन वर्षांपूर्वी गावातल्या शिवजयंती मिरवणुकीत त्यांच्या मुलाला काही लोकांनी खांद्यावर उचलून घेतल्याने खरी वादाची सुरुवात झाली. हे सांगतानाच अनगरमधल्या शिवजयंतीची परंपरा उज्वला यांनी सांगितली..Viral VIdeo : लग्नातून नोटांचा हार घेऊन पिकअप व्हॅनने पळाला चोर, नवरदेवाने स्पायडर मॅन बनून शिकवली जन्माची अद्दल, थरारक व्हिडिओ .काय म्हणाल्या उज्वला थिटे?''दोन वर्षांपूर्वी शिवजयंती उत्सव सुरु होता. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बारावीची परीक्षा होणार होती. आमच्या गावात १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती कधीच साजरी होत नाही. तिथीप्रमाणेही होत नाही. १९ फेब्रुवारीला राजन मालक यांचे वडील बाबूराव अण्णा यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अनगरमध्ये २० फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती साजरी करण्याची परंपरा झाली आहे.'' असं थिटे म्हणाल्या.त्या पुढे सांगतात, ''त्या दिवशी मिरवणुकीत माझा मुलगा नाचायला गेला होता. तिथे गेल्यानंतर दहाच मिनिटांमध्ये मुलाला लोकांनी उचलून खांद्यावर घेतलं. अनगरमध्ये मात्र त्यांच्या दोनच मुलांना उचलून घेण्याची पद्धत होती. त्यामुळे त्यांचे लोक चिडले. राजन पाटलांच्या दोन नंबरच्या मुलाने हे पाहिलं होतं. त्यामुळे पाटील कुटुंबाचा इगो हर्ट झाला. हा कोण लागून गेलाय, असा वाद झाला. मी भावकीतले लोकं घेऊन राजन पाटलांची भेट घेतली आणि वाद मिटवण्याविषयी बोलले. परंतु त्यांनी माझ्या मुलावर खोटी अॅट्रॉसिटीची केस दाखल केली.'' असं उज्वला थिटे यांनी सांगितलं..Vikas Mhatre: “...तर अदृश्य शक्ती बाहेर काढू”, मतदार यादीतील घोळावरून विकास म्हात्रे यांचा संतप्त इशारा .संपूर्ण महराष्ट्रात, देशात आणि जिथे-जिथे मराठी माणूस आहे, तिथे १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती साजरी केली जाते. अपवादात्मक परिस्थितीत काही लोक तिथीप्रमाणे शिवजयंती साजरी करतात. परंतु राजन पाटील यांनी वडिलांच्या मृत्यूच्या तारखेमुळे १९ ऐवजी २० फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती साजरी करण्याचा पायंडा पाडल्याचं दिसून येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.