नवी दिल्ली : ईडीनं आपल्यावर हरप्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला हे सांगताना माझ्या ६ वर्षांच्या नातीची देखील ईडीनं चॉकलेट दाखवून चौकशी केली, असा गांभीर आरोप माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख यांनी केला आहे. जळगावात आज शरद पवारांची सभा पार पडली यावेळी ते बोलत होते. (Anil Deshmukh Interrogated my 6 year old granddaughter for half an hour Anil Deshmukh allegations against ED)

देशमुख म्हणाले, स्वत:च्या ताकदीवर आपण आमदार, खासदार निवडून आणू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर एक वर्षापूर्वी राज्यात फोडाफोडीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. यामुळं शिवसेनेत फूट पाडली, ५० खोके देऊन आमदार फोडले गेले. मात्र, तरीही तोटाच झाल्याचं लक्षात येताच भाजपनं दुसरा प्रयोग केला. आपले राष्ट्रवादीचे आमदार भाजपासोबत गेले, काय कारण आहे? ईडीच्या धाकानं सगळे गेले. (Latest Marathi News)

मलाही ईडीचा धाक दाखवला गेला, हमारे साथ आओ अशी गळ मला घातली गेली. त्यानंतर माझ्यावर १०० कोटींचा आरोप केला. मात्र, आरोप करणाऱ्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी कोर्टात लेखी लिहून दिलं की हे आरोप ऐकीव होते, याचे कुठलेही पुरावे मिळालेले नाहीत. अशा प्रकारे कोणत्याही आरोपात तथ्य नसताना मला १४ महिने तुरुंगात ठेवलं गेलं. माझ्या ६ वर्षांच्या नातीला चॅाकलेट दाखवून ईडीनं अर्धा तास चौकशी केली. एवढं होऊनही मी शरद पवारांसोबत सोबत राहिलो. (Latest Marathi News)

दरम्यान, प्रफुल्ल पटेल काल नागपूरमध्ये बोलले आम्ही विकासासाठी भाजपसोबत गेलो. पण खरंतर ते देखील ईडी आणि सीबीआयच्या धाकानं तिकडे गेले आहेत, अशा शब्दांत अनिल देशमुख यांनी भाजप तसेच ईडीवर हल्लाबोल केला.