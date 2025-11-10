Parth Pawar: ''48 तासांमध्ये पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करा, नाहीतर..'' अंजली दमानियांचा इशारा

Pune Land Scam Case: ज्या व्यक्तीकडे कंपनीचे ९९ टक्के शेअर्स आहेत, त्याला सोडून देऊन केवळ १ टक्के शेअर्स असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, या प्रकरणी दोन दिवसांमध्ये पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे..अंजली दमानिया म्हणाल्या की, पार्थ पवारांच्या नावावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. ज्या दिग्विजय पाटलांकडे कंपनीचे केवळ १ टक्के शेअर्स आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे मी एक पत्र तयार करुन सर्व डॉक्युमेंट विजय कुंभार यांच्यामार्फत पोलिसांना पाठवणार आहे. पुढच्या दोन दिवसांमध्ये पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे..मुंढवा जमीन प्रकरणातले सगळे डिटेल्स आपण काढणार असून भ्रष्टाचाराची घाण स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेणार आहे. पार्थ पवारांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अंजली दमानिया यांनी केली आहे. भ्रष्टाचार किती अफाट वाढतोय.. दोन्ही हाताने सगळे राजकारणी लुटत आहेत त्यावर मुख्यमंत्री कारवाई करत नाहीत, असा आरोप दमानियांनी केला..“मला फक्त ‘बंटी’ म्हणून पाहू नका”: जतीन सरनाचा दिग्दर्शकांना स्पष्ट संदेश .‘अमेडिया’मध्ये पार्थ भागीदारदिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या ‘अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी’ या कंपनीने मुंढव्यातील ही जमीन मे महिन्यात खरेदी केली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार हे भागीदार आहेत. या व्यवहाराचा दस्त नोंदविताना अनियमितता झाली असल्याचे यापूर्वीच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यावरून विभागाकडून ३० ऑक्टोबर रोजी कंपनीला नोटीस बजाविण्यात आली, अशी माहिती नोंदणी विभागातर्फे देण्यात आली. सरकारच्या मालकीची जागा असल्यामुळे रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या पन्नास टक्के म्हणजे १४६ कोटी रुपयांचा नजराणा भरणे बंधनकारक आहे. तो देखील संबंधित कंपनीने भरलेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला.जागेचा इतिहासमुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डनची ही जागा आहे. ही जागा राज्य शासनाने काही अटींवर कसण्यासाठी दिली होती. शेतसारा न भरल्यामुळे १९५५ मध्ये ही जमिनी शासनाकडून खालसा करण्यात आली. १९७७ मध्ये राज्य शासनाकडून ही जमीन १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल गार्डनला देण्यात आली. भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर १९८८ मध्ये पुन्हा ५० वर्षांच्या भाडेकराराने बोटॅनिकल गार्डनला देण्यात आली. ती देताना जागा मालकांनी पैसे भरल्यास त्यांना परत देण्याच्या बोलीवर ही जागा भाडेकराराने देण्यात येत असल्याची तरतूद करण्यात आली होती. या जागेचा सातबारा उतारा हा बंद होऊन २०२० मध्ये प्रॉपर्टी कार्ड झाले आहे. त्यावर देखील ही जागा वर्ग दोन ‘फ’ (महारवतन) असल्याची स्पष्ट नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.