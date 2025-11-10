महाराष्ट्र बातम्या

Parth Pawar: ''48 तासांमध्ये पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करा, नाहीतर..'' अंजली दमानियांचा इशारा

Damania calls for strict action against Parth Pawar within 48 hours: पार्थ पवार यांच्या विरोधात अंजली दमानिया लढा देणार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
Pune Land Scam Case: ज्या व्यक्तीकडे कंपनीचे ९९ टक्के शेअर्स आहेत, त्याला सोडून देऊन केवळ १ टक्के शेअर्स असलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, या प्रकरणी दोन दिवसांमध्ये पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.

