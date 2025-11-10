Anjali Damania: ''यांचा गेम करायचाय..'' मनोज जरांगेंपाठोपाठ अंजली दमानिया यांच्या जीवालाही धोका; गाडी बदलत राहण्याचा सल्ला

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याचा कट शिजत असल्याचं उघड झाल्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याची जीवाला धोका असल्याचं पुढे येतंय. दमानिया ह्या मागच्या काही दिवसांपासून अमेरिकेत होत्या. तिथे असतानाच त्यांना अधिकाऱ्यांनी फोन करुन काळजी घेण्याचा सल्ला दिला..सोमवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी अंजली दमानिया भारतात परतल्या. त्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याही जीवाला धोका असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करुन साधव राहण्याचा सल्ला दिला होता. गाड्या सतत बदलत राहा, फोन बंद ठेवा, असं त्यांना सांगण्यात आलेलं होतं..Shivruparaj Khardekar: फलटणला सर्व निवडणुका महायुतीतून: शिवरूपराजे खर्डेकर; राष्ट्रवादीकडून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू.अंजली दमानिया म्हणाल्या की, मी अमेरिकेला असताना मला सीनियर अधिकाऱ्यांचा फोन आला होता. त्यांच्याकडे काही इनपूट आहेत. त्यात माझा गेम केला जाणार असा उल्लेख आहे. ''यांचं अती होतंय, यांचा गेम करायचाय'' असा इशारा देण्यात आल्याचं दमानिया यांनी सांगितलं..त्यामुळे, तुम्ही गाडी बदलून-बदलून वापरा.. याच्यापुढे तुम्ही फोन स्विचऑफ ठेवा, असा सावधानतेचा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं अंजली दमानिया यांनी सांगितलं. ही माहिती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनादेखील कळवली आहे. विशेष म्हणजे जरांगे पाटलांना ज्या दिवशी फोन आला त्याच्या अगोदरच्या दिवशी अंजली दमानिया त्यांनाही फोन गेल्याचं दमानियांनी यांनीच सांगितलं..Satara Marathon: ‘जावळी जोडी रन’तील धावपटूचा वाचवला जीव; श्री मंगलमूर्ती हॉस्पिटलच्या कार्डियाक टीमचे शर्थीचे प्रयत्न.सुरक्षा नको- अंजली दमानियाअंजली दमानिया म्हणाल्या की, अधिकाऱ्यांनी मला सुरक्षा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र मी मागेच एक-दोनदा लिहून दिलंय की, सुरक्षा नको. त्यामुळे मी कोणतीही सुरक्षा घेणार नाही. धमक्या देऊन, खोटे खटले दाखल करुन मला गप्प करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचं दमानियांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.