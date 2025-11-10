महाराष्ट्र बातम्या

Anjali Damania: ''यांचा गेम करायचाय..'' मनोज जरांगेंपाठोपाठ अंजली दमानिया यांच्या जीवालाही धोका; गाडी बदलत राहण्याचा सल्ला

After Manoj Jarange Patil, activist Anjali Damania claims threat to life, advised to change cars frequently: अंजली दमानियांनी पत्रकार परिषद घेऊन जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं आहे.
Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याचा कट शिजत असल्याचं उघड झाल्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्याची जीवाला धोका असल्याचं पुढे येतंय. दमानिया ह्या मागच्या काही दिवसांपासून अमेरिकेत होत्या. तिथे असतानाच त्यांना अधिकाऱ्यांनी फोन करुन काळजी घेण्याचा सल्ला दिला.

