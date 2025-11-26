महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar: ''24 तासांमध्ये अजित पवारांचा राजीनामा घ्या नाहीतर अमित शाहांच्या दारात बसणार'', अंजली दमानियांचा इशारा

Anjali Damania Demands Ajit Pawar’s Resignation in Amedia Land Deal Case: अजित पवार यांच्याविरोधातला लढा आपण आणखी तीव्र करणार आहोत, असं अंजली दमानिया यांनी म्हटलं आहे.
Anjali Damania: अमेडिया कंपनीच्या व्यवहारात पार्थ पवार दोषी आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली आहे. सोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा घ्यावा, नाहीतर अमित शाह यांच्या कार्यालयाबाहेर बसण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.

