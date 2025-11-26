Ajit Pawar: ''24 तासांमध्ये अजित पवारांचा राजीनामा घ्या नाहीतर अमित शाहांच्या दारात बसणार'', अंजली दमानियांचा इशारा

Anjali Damania: अमेडिया कंपनीच्या व्यवहारात पार्थ पवार दोषी आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली आहे. सोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा घ्यावा, नाहीतर अमित शाह यांच्या कार्यालयाबाहेर बसण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय..बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या की, मुंढवा येथील जमिनीचा व्यवहार होत होता तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांना दिली होती की नाही? तहसीलदारांनीही विक्री झाल्याचं कळवलं तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांच्या परवानगीविषयी सांगितलं नव्हतं का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..Kolhapur Politics : बालेकिल्ल्यातच मुश्रीफांना घेरण्याचा भाजपचा डाव; मुरगूड-गडहिंग्लजमध्ये दिग्गज नेत्यांची एन्ट्री, राजकीय वातावरण तापलं.अंजली दमानिया म्हणाल्या की, या प्रकरणात स्थापन केलेली एसआयटी रद्द करावी, कारण यातले पाच अधिकारी हे पुण्याचेच आहेत. यामध्ये पार्थ पवार दोषी आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांनी २४ तासांमध्ये आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, नाहीतर मी उद्या अमित शाह यांना भेटणार आहे..''अमित शाह यांनी भेट दिली नाहीतर त्यांच्या कार्यालयाबाहेर जाऊन बसणार आहे.'' असा इशारा अंजली दमानिया यांनी दिला आहे. जोपर्यंत अजित पवार पदावर आहेत तोपर्यंत या प्रकरणात काहीही होणार नाही, असंही दमानिया म्हणाल्या..Tree plantation: आंधळी गावात पाच हजार वृक्षांचे रोपण; मान्यवरांसह ग्रामस्थांची उपस्थिती; संपूर्ण गाव हरित करण्याचा संकल्प ! .अमेडिया जमीन व्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवाणी, येवले, दिग्विजय यांना ताब्यात घेण्यात यावे, अशी आपली मागणी असल्याचं दमानिया म्हणाल्या. महत्त्वाचं म्हणजे या घोटाळ्याची सगळी कादपत्रं आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.