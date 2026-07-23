Anna Hazare: विद्यार्थ्यांसाठी मूक आंदोलन पुकारलं; अण्णा हजारेंना रडू कोसळलं, भावनिक व्हिडिओ व्हायरल, कारण काय?

दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) नेतृत्वाखालील विद्यार्थी आंदोलनाला आता देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उघडपणे भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मूक आंदोलन पुकारले आहे. यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे मूक आंदोलनादरम्यान भावूक झाल्याचे पहायला मिळाले. ते रडतानाच व्हिडिओ समोर आला आहे. .महाराष्ट्रातील शिर्डी येथे एका मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ते वाडिया पार्कमधील गांधी स्मारकाजवळच्या मूक आंदोलनात सामील झाले. अण्णा हजारे यांची प्रकृती ठीक नसतानाही ते उपस्थित राहिले. ते तिथे काही वेळ थांबले आणि नंतर निघून गेले. त्यांच्या निघून गेल्यानंतरही मूक आंदोलन सुरूच राहिले. जेव्हा विद्यार्थी चळवळ सुरू झाली, तेव्हा 'अण्णा हजारे कुठे आहेत?' असा प्रश्न निर्माण झाला..CJP Jantar Mantar: 'सीजेपी'शी चर्चा करण्यासाठी मंत्री 'जंतरमंतर'वर जाणार?, अट मान्य करत मोदी सरकारची चर्चेची तयारी.प्रकृती खालावल्याने त्यांना थोड्याच वेळात आंदोलनस्थळ सोडावे लागले. हजारे भावूक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. आंदोलनस्थळावरील एका व्हिडिओमध्ये ते रडताना दिसत आहेत. प्रकृती अस्वस्थ असूनही अण्णा हजारे यांनी विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला नैतिक पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांशी एकजूट दर्शवली आणि त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आणि तरुणांचा आवाज गांभीर्याने घेतला पाहिजे असे म्हटले..अण्णा हजारे यांनी केवळ मूक आंदोलनात भाग घेतला नाही तर बुधवारी (२२ जुलै) त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले. आपल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, "हिंसाचार आणि पोलीस कारवाईचे वृत्तांत अत्यंत वेदनादायी आहेत. आंदोलकांचा असंतोष "कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या म्हणून न पाहता, समाजाच्या व्यथा आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहिला पाहिजे.".Arijit Singh Student Protest : 'माझी गाणी डिलीट करा, माझं अस्तित्व विसरा, पण स्टुडंट प्रोटेस्टला माझा पाठींबा राहणार! अरिजीत सिंहचे वक्तव्य व्हायरल.अण्णा हजारे यांनी लिहिले आहे की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास सांगण्याने सरकार कोसळणार नाही. उलट त्याचे कामकाज अधिक उत्तरदायी आणि प्रभावी होईल. त्यांनी सरकारला आंदोलकांचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेण्याचे, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचे आणि सकारात्मक संवादातून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदी हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत आणि त्यांना जनतेच्या समस्यांची माहिती दिली पाहिजे, म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधान मोदींना हे पत्र लिहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.