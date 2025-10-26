Anna Hazare : ''माझी गाडी लोक वर्गणीतून घेतलेली, लोकपाल सदस्यांना कशाला हव्यात महागड्या गाड्या?'', अण्णा हजारेंनी व्यक्त केली नाराजी...

पारनेर, ता. 26: देशातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून जनतेसाठी मी अनेक कायदे सरकारला करण्यास भाग पाडले मात्र मी सरकारकडून एक रुपया घेतला नाही. सध्या मी वापरत असलेली गाडी सुद्धा मला जनतेने लोक वर्गणी करून घेऊन दिली आहे. आता मात्र सरकारने लोकपाल सदस्यांना अतिशय महागड्या अशा आलिशान गाड्या देण्याचे ठरवले आहे याचे मला आश्चर्य वाटते. अश्या महागड्या गाड्या त्यांना देण्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित करत ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल सदस्यांना गाड्या देण्यावरून 'सकाळ'शी बोलताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली..भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भारतात लोकपाल व्यवस्था लागू करण्यात आली. मात्र, आता लोकपाल अध्यक्ष व इतर सात सदस्यांसाठी आलिशान बीएमडब्ल्यू गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकपालसाठी हजारे यांनी ऐतिहासिक लढा दिला होता त्या नंतर देशात लोकपाल कायदा लागू झाला आहे. मात्र याच लोकपाल सदस्यांना आलिशान गाड्या देण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर हजारे यांनी जोरदार टीका केली आहे..Anna Hazare : देवेंद्र फडणवीस चांगलं काम करतात...भ्रष्टाचाराचं कोणतं प्रकरण कानावर आलं नाही...अण्णा हजारेंकडून मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक!.लोकपाल अध्यक्ष व सात सदस्यांसाठी ‘बीएमडब्ल्यू ३ सीरिज ३३० एलआय’ मॉडेलच्या गाड्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. या गाड्या खरेदी साठी सरकारने निविदा जारी केली आहे. परंतु विरोधकांच्या टीकेमुळे हा निर्णय वादात सापडला आहे. लोकपालचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्याकडे असून, सदस्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी, संजय यादव, रितू रत्न अवस्थी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा, तसेच निवृत्त नोकरशहा पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांचा समावेश आहे..Anna Hazare : ''९० व्या वर्षीही मी काम करायचं का?'', पुण्यातील 'त्या' पोस्टरवरून संतापले अण्णा हजारे...दिलं चोख प्रत्यूत्तर!.अण्णा हजारे म्हणाले, “भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आम्ही क्रांतिकारी लढा दिला. त्या साठी आम्ही खूप संघर्ष केला. त्यातून लोकपाल व्यवस्था निर्माण झाली. या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार होऊ नये, अशी अपेक्षा होती. आम्ही आमचे आयुष्य जनतेसाठी वाहून घेतले. कधीही कशाची अपेक्षा ठेवली नाही. त्यामुळे जीवनात एवढा आनंद मिळतो की त्याचे वर्णन शब्दात करता येणार नाहीअसेही शेवटी हजारे बोलताना म्हणाले.