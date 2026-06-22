महाराष्ट्र बातम्या

अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांना लिहिलं पत्र; RTI कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात आक्रमक

Hunger Strike Over RTI Act Amendments : माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्या तसेच शुल्कवाढीबाबत हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Anna Hazare Threatens Indefinite Hunger Strike Over RTI Act Amendments

Anna Hazare Threatens Indefinite Hunger Strike Over RTI Act Amendments

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मार्तंड बुचुडे

पारनेर : माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या प्रस्तावित दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्या तसेच शुल्कवाढीबाबत हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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