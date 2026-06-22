अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांना लिहिलं पत्र; RTI कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात आक्रमक

मार्तंड बुचुडेपारनेर : माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या प्रस्तावित दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्या तसेच शुल्कवाढीबाबत हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र आहे. या कायद्यात बदल करून त्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. प्रस्तावित बदलांमुळे माहिती आयोगाचे अधिकार कमी होण्याची शक्यता असून, नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. तसेच शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे..Anna Hazare : लोकपाल आंदोलन ते जलसंधारण कार्य; अण्णा हजारे यांचा पत्रव्यवहार पंतप्रधान संग्रहालयात!.या कायद्यामुळे गेल्या दोन दशकांत अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असून, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी प्रभावी साधन उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे कायद्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवून जनहिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी मागे घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित राहणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असल्याचे नमूद करत, सरकारने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा ५ जुलैपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Anna Hazare : राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘लोक आंदोलन ग्लोबल पीस फाउंडेशन’ची नवी दिशा!.शुल्कवाढ, ओळखपत्राची सक्ती, अर्जांवरील अतिरिक्त निर्बंध तसेच पुनरावृत्तीच्या अर्जांबाबतच्या तरतुदींमुळे माहिती मिळविणे अधिक कठीण होणार असल्याचे हजारे यांनी म्हटले आहे. माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी ती अधिक तांत्रिक, कडक, कायदेशीर गुंतागुंतीची आणि प्रशासनाभिमुख बनवली जात असल्याने पारदर्शकता कमी होऊन नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. \\माहितीचा अधिकार मजबूत करण्याऐवजी त्याची धार बोथट करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीकाही अण्णा हजारे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.