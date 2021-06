अहमदनगर ः शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या अध्यक्षपदी कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानवर नव्याने विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले आहे. रात्री उशिरा या निर्णयाची माहिती नगर जिल्ह्यात समजली. कोपरगावात ही माहिती समजताच काळे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली.(Appointment of Ashutosh Kale as the President of Sai Sansthan)

साई संस्थानचा कारभार सध्या न्यायाधीशांकडे आहे. संस्थानवर स्थानिकांना संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार स्थानिक अध्यक्ष देण्यात आल्याचे समजते. शिर्डी संस्थानवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच अध्यक्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यानुसार आमदार काळे यांची निवड अपेक्षित मानली जात आहे.

अध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार, पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांच्या नावाचीही चर्चा होती. काँग्रेसचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या नावाचीही मागणी होत होती. आमदार काळे हे शेवगावचे माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांचे जावई आहेत. घुले हे जयंत पाटील यांचे मेहुणे आहेत. काळे यांंचे कुटुंब साई संस्थानसोबत पूर्वीपासून निगडित आहे.

आमदार काळे यांची निवड अपेक्षित मानली जात होती. गेल्या चार दिवसांपासून जिल्ह्यात त्यांच्या नावाची चर्चा होती. निवड झाल्याची माहिती समजताच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आषबाजी केली. अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे गेल्यास काँग्रेसकडे उपाध्यक्षपद जाऊ शकते. त्या नावावर खल सुरू होता. आमदार सुधीर तांबे यांचे नाव उपाध्यक्षपदासाठी आघाडीवर होते. तांबे हे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे मेहुणे आहेत. नवीन विश्वस्त मंडळ निवडीविषयी अधिकृतरित्या समजू शकले नाही.

भारतीय जनता पक्षाने जिल्ह्याबाहेर लोकांना विश्वस्त मंडळात स्थान दिले होते. त्यामुळे शिर्डीकर त्या निर्णयावर नाराज होते. आघाडी सरकारने स्थानिकांना विश्वस्त मंडळात संधी दिल्याचे सांगण्यात येते. (Appointment of Ashutosh Kale as the President of Sai Sansthan)