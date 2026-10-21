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Arabian Sea Low Pressure Area : नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढणार; पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात पावसाचा येलो अलर्ट

Maharashtra Rain Alert : नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.
Arabian Sea Low Pressure Area Maharashtra Rain Alert

Arabian Sea Low Pressure Area Maharashtra Rain Alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Southwest Arabian Sea Weather Update : नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत असून, आज (ता. २०) या भागात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली सोमालियाच्या किनाऱ्याकडे सरकण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, राज्यात उन्हाचा चटका कायम असून, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.

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