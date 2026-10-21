Arabian Sea Low Pressure Area : नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढणार; पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात पावसाचा येलो अलर्ट

Southwest Arabian Sea Weather Update : नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत असून, आज (ता. २०) या भागात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली सोमालियाच्या किनाऱ्याकडे सरकण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, राज्यात उन्हाचा चटका कायम असून, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे..राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू असून, अनेक ठिकाणी पारा ३५ अंशांच्या पुढे आहे. सोमवारी (ता. १९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३७.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. यवतमाळ आणि अमरावती येथेही तापमान ३७ अंशांपेक्षा अधिक होते..Maharashtra Weather Update : एकीकडे ऑक्टोबर हिटचा तडाखा, दुसरीकडे विजांसह पाऊस लावणार हजेरी; महाराष्ट्रातील हवामानाचा नवा अंदाज जारी.आज सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता आहे. रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.