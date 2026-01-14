महाराष्ट्र बातम्या

Indian Army Day Special : प्राध्यापकाची नोकरी सोडून रणांगण गाजवले; कर्नल साळुंकेंनी असा केला होता पाकच्या मालगाडीचा घातपात!

Colonel Sadanand Salunke : १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानच्या हद्दीत १२ किमी आत शिरून दारूगोळ्याची रेल्वे उडवणारे 'वीर चक्र' विजेते कर्नल सदानंद साळुंके यांचा थक्क करणारा पराक्रम. सैन्य दिनानिमित्त या महान योद्ध्याला सलाम!
Army Day Special: The Marathi Warrior Who Paralysed Pakistan's Supply Line

Army Day Special: The Marathi Warrior Who Paralysed Pakistan's Supply Line

Sakal

रमेश वत्रे
Updated on

केडगाव : १९७१ च्या भारत पाक युद्धात भारतावर हल्ला करण्यासाठी दारूगोळा, हत्याराने भरलेली रेल्वे गाडी लाहोरकडे जाणार होती. युद्ध चालू असताना पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन ही मालगाडी मध्येच अडविण्याची जबाबदारी एका उमद्या मराठी सैन्य अधिका-यावर सोपविण्यात आली. या अधिका-याने जीवाची बाजी लावत मोहिम फत्ते केली. रेल्वेचा अपघात घडविण्यात आला. पाकिस्तानी लष्करात हाहाकार माजला. रसद थांबली. अन् युद्धही थांबले.

Loading content, please wait...
India
Indian Army Day
indian army
Army
History

Related Stories

No stories found.