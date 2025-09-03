महाराष्ट्र बातम्या

Arun Gawli: पोलिसांच्या ताफ्यात ‘डॅडी’ विमानतळाकडे रवाना! सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनानंतर कडेकोट बंदोबस्तात सुटका

Gangster-turned-politician Arun Gawli released from Nagpur Central Jail under strict security: मुंबईत २००७ मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड ‘डॅडी’ उर्फ अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला होता.
Updated on

नागपूरः कुख्यात डॉन अरूण गवळी ऊर्फ ‘डॅडी’ याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन दिल्यावर बुधवारी (ता.३) साडेबारा वाजताच्या सुमारास त्याची नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली. यावेळी बाहेर धंतोली पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला होता. पोलिसांकडून बंदोबस्तातच त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळापर्यंत आणले.

