Arun Gawli: पोलिसांच्या ताफ्यात ‘डॅडी’ विमानतळाकडे रवाना! सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनानंतर कडेकोट बंदोबस्तात सुटका

नागपूरः कुख्यात डॉन अरूण गवळी ऊर्फ 'डॅडी' याला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन दिल्यावर बुधवारी (ता.३) साडेबारा वाजताच्या सुमारास त्याची नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली. यावेळी बाहेर धंतोली पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला होता. पोलिसांकडून बंदोबस्तातच त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळापर्यंत आणले. .मुंबईत २००७ मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड 'डॅडी' उर्फ अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर मध्यवर्ती कारागृहाने प्रक्रिया सुरू केली. ती प्रक्रिया पूर्ण होताच, बुधवारी (ता.३) साडेबारा वाजताच्या सुमारास डॉन अरूण गवळी याला सोडण्यात आले. .Ganesh Visarjan 2025: 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या...' गणपती विसर्जन करताना 'या' चुका टाळा, बाप्पाला द्या योग्य निरोप .यावेळी धंतोली ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनामिका मिर्झापूरे यांच्यासह पोलिसांचा ताफा बाहेर उभा होता. डॉनला पोलिस व्हॅनमध्ये कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत विमानतळावर सोडण्यात आले. त्यानंतर काही समर्थकांसह डॉनने आत प्रवेश केला. काही वेळाने विमानातून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले..Manoj Jarange: सरकारच्या GR ला विरोध करणारे मराठे कोण? मनोज जरांगेंनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं.अनेकवेळा पॅरोलवर सुटकाजामसांडेकर हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड 'डॅडी' उर्फ अरुण गवळीला याला यापूर्वीही उच्च न्यायालयातून अनेकदा पॅरोलवर सोडण्यात आले आहे. त्यासाठी त्याने अनेकदा उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातून जामिन मिळाल्याने त्याची कारागृहातून मुक्तता झाली आहे.