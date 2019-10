ज्येष्ठ रंगकर्मी अरुण काकडे यांचे ८९व्या वर्षी निधन

मुंबई : ज्येष्ठ रंगकर्मी अरुण काकडे यांचे आज (ता.09) राहत्या घरी वयाच्या ८९ व्या वर्षी दुपारी निधन झाले. अरूण काकडे यांना संपूर्ण नाट्यसृष्‍टी काकडेकाका या नावाने ओळखायची. काकडे यांनी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या '९४ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलना'चे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले होते. अरुण काकडे हे समांतर मराठी रंगभूमीवरील रंगायन, आविष्कार या नाट्यसंस्थांचे संस्थापक सदस्य होते. अनेक वर्षे रंगभूमीवर कार्यरत होते. त्यांनी अमका हे आत्मचरित्र लिहिले. काकडे यांना संगीत नाटक अकादमी, झी मराठी जीवनगौरव, ध्यास-सन्मान या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. तुघलक, शांतता कोर्ट चालू आहे, पाहिजे जातीचे, चांगुणा, गौराई, मिडिआ, रक्तबीज, सावल्या अशा अनेक उत्तम नाटकांची निमिर्ती अरुण काकडे यांच्या आविष्कारने केली.

