काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस आता चव्हाट्यावर यायला लागली आहे. कारण काँग्रेस नेते आशिष देशमुख हे गेल्या दोन दिवसांपासून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर गंभीर आरोप करत आहेत. मात्र आशिष देशमुख लवकरच काँग्रेसला राम राम करत राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. (Ashish Deshmukh will soon leave the Congress and join the NCP)

काँग्रेस नेते आशिष देशमुख लवकरच नागपुरमध्ये राष्ट्रवादीचा मेळावा घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच या मेळाव्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार देखील उपस्थित राहणार आहेत.

हिंगणा मतदार संघामध्ये हा मेळावा घेणार आहेत. तसेच राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या हिंगणा मतदार संघातून निवडणूक लढण्याची त्यांची इच्छा आहे. काँग्रेस पक्षावर आणि पक्षातील नेत्यांवर वारंवार देशमुख टीका करत आहेत.

अशात त्यांच्यांवर कारवाईची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ते राष्ट्रवादीच्या संर्पकात आहेत. मागील काही दिवसांपुर्वी त्यांनी अजित पवार आणि शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे काय होत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान आशिष देशमुख सतत नाना पटोले यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत आहेत. आज देखील माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी नाना पटोले यांच्यावर टीका केली, ते म्हणाले नाना पटोले येत्या काळातील निवडणुका स्वबळावर लढणाची तयारी करत आहे. ते वेगळी चूल मांडण्याच्या तयारीत आहे.

tv9 मराठीच्या वृत्तानुसार..

