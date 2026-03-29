Ashok kharat Case : भोंदूबाबा अशोक खरातचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला ! न्यायालयाने सुनावली १ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आज रविवारी (२९ मार्च) जिल्हा व सत्र न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एम. व्ही. भराडे यांच्या न्यायालयाने आरोपी अशोक खरात याला १ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..यापूर्वीची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज त्याला नाशिक जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालय परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. विशेष तपास पथक (SIT) चे तपासी अधिकारी किरण सूर्यवंशी यांच्यासह पथकातील अधिकारी कोर्टात उपस्थित होते..सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी अशोक खरात हा संपूर्ण प्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप केला. मोबाईल डेटा तपासणे, जंगम मालमत्ता शोधणे, डमी नावे वापरून लपवलेली संवेदनशील माहिती उघड करण्यासाठी आणि अनेक महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे सांगितले..Ashok Kharat मी पहिल्यांदाच हे ऐकतोय! खरात कोर्टात काय बोलला? मंदिरातही कधीतरी जायचो, तिथे....तपास अधिकारी किरण सूर्यवंशी यांनी आरोपीला समक्ष घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. प्रकरणात काही 'कोडवर्ड' वापरले गेल्याचा संशय व्यक्त करत, त्यांचा उलगडा करण्यासाठी कोठडीची मागणी केली. आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पीडित महिलेच्या वतीने वकील एम. वाय. काळे यांनीही आरोपीच्या सहकार्य नाकारण्याबाबत सांगितले आणि गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्याने तपास यंत्रणेला अधिक वेळ देण्याची विनंती केली. .बचाव पक्षातर्फे वकील सचिन भाटे यांनी या आरोपांना विरोध केला. तपास यंत्रणेकडे आधीच पुरावे उपलब्ध असताना वाढीव कोठडीची मागणी केली जात असल्याचा दावा केला. मोबाईलची क्लोन कॉपी आधीच उपलब्ध असल्याने आणखी कोठडीची गरज नसल्याचे त्यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला..आतापर्यंत १० गुन्हे दाखल अशोक खरातविरोधात आतापर्यंत १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ८ गुन्हे महिलांवरील अत्याचार (लैंगिक शोषण) संबंधित आहेत तर २ गुन्हे आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत तपास यंत्रणेनुसार, प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, आणखी पीडित महिला पुढे येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात काळी जादू, नरबळी संबंधित बाबींचाही तपास सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.