Ashok Kharat Case : महिलांच्या शोषणासाठी अशोक खरातला आयोगाच्या अध्यक्षांचेच अभय ? रुपाली पाटील ठोंबरे यांच्या दाव्याने खळबळ

नाशिकमधील अशोक खरात उर्फ 'कॅप्टन' याने महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याची खळबळजनक माहिती समोर आहे. मात्र महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी अशोक खरातला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचेच अभय होते का? असा सवाल राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी केला आहे. आहे महिला आयोगाकडे वर्षभरापूर्वी खरात विरोधात तक्रार करण्यात आली होती मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्याची चौकशी तेव्हाच केली असती तर आता पीडित महिलांची संख्या वाढली नसती असंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. .रुपाली पाटील म्हणाल्या की, नाशिकमधील स्थानिक पत्रकाराने या प्रकरणाला एका वर्षापूर्वी वाचा फोडली होती, आक्षेप घेतला होता मात्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकाराकडेच खुलासा मागितला होता व जबरदस्तीने माफीनामा घेतला होता. संस्थेची चौकशी करणे गरजेचे होते पण तसं झालं नाही,कारण खरातच्या ट्रस्टवर स्वत : रुपाली चाकणकर आहेत. जर तो माफीनामा घेतला नसता तर आत्ताच्या पीडित महिला वाचल्या असत्या. .महिलांना ऑफिसमध्ये बोलवायचा, नंतर स्वत:चे मूत्र पाजून...; कॅप्टन खरातचा विकृतपणा वाचून तळपायाची आग मस्तकात जाईल.राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाच ट्रस्टवर असल्याने अशोक खरात या नराधमाची हिंमत वाढली. रुपाली चाकणकर या खरातचे पाय धुतानाचे, त्याच्या डोक्यावर छत्री धरतानाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. संविधानिक पदावर असणार्या व्यक्तीने असे कृती करणे कितपत योग्य आहे. असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. .रुपाली चाकणकर यांनी खरातला एक प्रकारे अभय दिले आहे की, वाटेल त्या महिलेचे शोषण कर, हव्या त्या महिलेचा बलात्कार कर तुझ्या केसालाही धक्का लागणार नाही, हेच त्यांच्या कृतीतून दिसते, 'वैष्णवी हगवणे,संपदा मुंडे प्रकरणात राज्य महिला आयोगावर असून रुपाली चाकणकर महिलांबाबत अन्यायकारक बोलल्या खरं तर ते कायद्याने चूक आहे, जनाची नाही मनाची लाज सोडलेले लोकांनी आपल्या पदावरुन पायउतार व्हायला पाहिजे असे देखील रुपाली ठोंबरे म्हणाल्या.