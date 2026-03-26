महाराष्ट्र बातम्या

Ashok Kharat : 21 देशांमध्ये घेऊन जा, तिथल्या मातीला स्पर्श करू दे, तरच… ; भोंदू खरातचा अजब कारनामा, आणखी एक गुन्हा दाखल!

New Case Filed Against Ashok Kharat in Nashik Over ₹5 Crore Fraud and Superstition Allegations : नाशिकमध्ये भोंदू बाबा अशोक खरात याच्याविरोधात ५ कोटी फसवणूक, खंडणी आणि अंधश्रद्धा पसरवल्याप्रकरणी आणखी एक गंभीर गुन्हा दाखल
Ashok Kharat

Ashok Kharat

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिक : भोंदू बाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात याच्यावर नाशिक पोलिसांत आणखी एक गंभीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यासह खरात याच्याविरोधात नाशिकमध्ये आता एकूण आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, वावी पोलिसांत ज्या व्यक्तीविरुद्ध खरात याने खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता, त्याच व्यक्तीने आता खरात यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. नरबळी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik

Related Stories

No stories found.