Ashok Kharat : 21 देशांमध्ये घेऊन जा, तिथल्या मातीला स्पर्श करू दे, तरच… ; भोंदू खरातचा अजब कारनामा, आणखी एक गुन्हा दाखल!

नाशिक : भोंदू बाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात याच्यावर नाशिक पोलिसांत आणखी एक गंभीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यासह खरात याच्याविरोधात नाशिकमध्ये आता एकूण आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, वावी पोलिसांत ज्या व्यक्तीविरुद्ध खरात याने खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता, त्याच व्यक्तीने आता खरात यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. नरबळी आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे..तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०१८ ते २०२५ या कालावधीत खरात याने जीवे मारण्याची धमकी देत प्रचंड आर्थिक लूट केली. "२१ देशांमध्ये घेऊन जा, तिथल्या मातीला स्पर्श करू दे, तरच तुमची भरभराट होईल," अशा अंधश्रद्धेच्या गोष्टी सांगून खरात त्याने तक्रारदाराला फसवले. मागणी मान्य न झाल्यास संपूर्ण कुटुंब नष्ट होईल, अशी भयानक धमकी दिल्याचा आरोप आहे..अत्यंत धक्कादायकखरात याने तक्रारदाराला मर्सिडीज कार खरेदी करायला भाग पाडले. परदेशातील हाय-फाय उपचार, विविध ठिकाणचे दौर्याचे खर्च, फार्महाऊसची देखभाल यासाठीही तक्रारदाराकडून लाखो रुपये उकळले. "उत्तर पूजा आहे," असे सांगून त्यांनी त्याला ईशानेश्वर मंदिरात नेले. पूजेच्या वेळी "ईशानेश्वर महाराज आले," म्णत मोठा साप समोर आणून तक्रारदाराला दाखवला. हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असल्याचे त्याने सांगितले..Ashok Kharat: 'कर्मकांडां'ची लांबलचक यादी! नाशिकचा भोंदू बाबा इंटरनेटवर ट्रेंडिंग; अशोक खरात केसने गाठली गुगल टॉप सर्च कॅटेगरी.अवतार पूजालॉजिस्टिक व्यवसायात प्रगती व्हावी म्हणून "अवतार पूजा" आणि "परिसाची शक्ती" मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून खरात याने सतत आर्थिक मदत करण्यास भाग पाडले. एकूण तब्बल पाच कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीने केला आहे. सर्व परदेश दौरे, पूजा-विधी, वाहन खरेदी, फार्महाऊस खर्च यासाठीचा पैसा फिर्यादीकडूनच वसूल करण्यात आला..नागरिक भयभीतपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात अंधश्रद्धा पसरवणे, धमक्या देणे आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक यासारखे गुन्हे सिद्ध होण्याची शक्यता आहे. खरात यांच्या या कारनाम्यामुळे अनेक नागरिक भयभीत झाले असून, पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे..Ashok Kharat Case: २१ वर्षांपूर्वी या पत्रकारानं भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कुकर्मांचा भांडाफोड केलेला