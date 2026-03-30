खरात बोलतात तसं घडतं! माणिकराव कोकाटेंबद्दल तंतोतंत भविष्यवाणी केलेली; नामकर्ण आवारेंच्या पुस्तकात १३ पानं खरातवर

भोंदू बाबा अशोक खरातचे एकेकाळी भक्त असलेल्या नामकर्ण आवारे यांच्यावरूनही आता उलट सुलट आरोप होत आहेत. नामकर्ण आवारे सिन्नर सहकारी औद्योगिक वसाहतीचे चेअरमन आहेत. त्यांनी असा मी नामकर्ण असं आत्मचरित्र लिहिलं असून त्यात तब्बल १३ पानं एकट्या खरातवर आहेत. यात खरातला अद्भुत आणि चमत्कारिक पुरुष असं म्हटलंय. २०१२ मध्ये नामकर्ण आवारे यांनी हे पुस्तक लिहिलंय. Ashok Kharat Predictions Highlighted in Namkaran Aware Book.नामकर्ण आवारे यांनी खरातबाबत सिद्ध पुरुषांच्या सहवासात या शिर्षकाखाली लिहिलं आहे. यात खरात जे बोलतो ते घडतं असंही म्हटलंय. शिवाय माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबतही केलेली भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरल्याचा दावा केला आहे. नामकर्ण आवारे आणि खरातची ओळख माणिकराव कोकाटे यांच्यामुळे झाली होती..Pune : पोलीस कोठडीत पूजा करायचीय! ऋषिकेश वैद्यची कोर्टाकडे अजब मागणी.माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रचाराचं काम नामकर्ण आवारे करत असे. प्रचारावेळी झालेला वाद पोलिस ठाण्यात पोहोचला तेव्हा नामकर्ण आवारे आणि अशोक खरात यांची भेट झाली होती. वाद मिटवण्यासाठी खरात पोलिस ठाण्यात आला होता. तेव्हा पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडताना खरात यांनी माणिकराव कोकाटे २३ हजार ४५० मतांनी निवडून येतील पण २ कार्यकर्त्यांच्या मृत्यूमुळे विजयाचा जल्लोष करता येणार नाही अशी भविष्यवाणी केली होती..खरातने सांगितल्या प्रमाणे माणिकराव कोकाटे त्या निवडणुकीत विजयी झाले आणि अगदी २३ हजार ४५० इतकंच त्यांचं मताधिक्क्य होतं. मतमोजणीहून परतताना एका दुर्घटनेत ३ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे खरात जे बोलतो ते १०० टक्के घडतं. तो सर्वसामान्य व्यक्ती नाही हे पटलं आणि त्यानंतर आम्ही संपर्कात आल्याचं नामकर्ण यांनी पुस्तकात म्हटलंय..खरातबाबत जे दोन तीन अनुभव आले ते नामकर्ण यांनी पुस्तकात लिहिले आहेत. पुस्तकाबाबत आणि खरातबद्दल प्रश्न विचारले असता नामकर्ण म्हणाले की, त्यांच्यासोबत राहिलो असल्यानं त्यांची काही व्यक्तिगत माहिती मला होती ती पुस्तकात लिहिलीय. मला त्यांनी जे शिक्षण सांगितलं तेच लिहिलंय. मी डिग्री कधी विचारली नाही. शिवनिका संस्थानचा विश्वस्त होतो पण २०२३ मध्येच राजीनामा दिला आहे. ज्यासाठी संस्थान उभारले तो उद्देश दिसत नसल्यानं राजीनामा दिला होता असाही गौप्यस्फोट नामकर्ण आवारे यांनी केलाय.