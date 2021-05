राजीव सातव यांची अस्थिकलश यात्रा नांदेडकडे रवाना

By

कळमनुरी (जिल्हा हिंगोली) : राज्यसभेचे खासदार स्व. अॅड. राजीव सातव (AD. Rajiv Satav) यांच्या अकाली निधनानंतर मंगळवार (ता. 25) ला कळमनुरी (Kalamnuri dist Hingoli) येथील त्यांच्या निवासस्थानापासून अस्थीकलश यात्रा काढण्यात आली. यावेळी शहरातील नागरिकांनी पुष्प व पुष्पहार टाकून आपल्या आवडत्या नेत्याच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले. या यात्रेत जिल्ह्याच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (ashtikalash- yatra - of -rajiv- satav -will -reach- in nanded)

स्व. राजीव सातव यांच्या अकाली निधनानंतर कळमनुरी, हिंगोली लोकसभा मतदार संघाप्रमाणेच राज्य व राज्याबाहेरुन पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व नागरिकांनी कळमनुरी येथे भेट देऊन सातव कुटुंबियांमधील राजीव सातव यांच्या आई माजी मंत्री रजनी सातव, पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव, मुलगा पुष्कराज सातव, यांचे सांत्वन करण्याकरिता मागील आठ दिवसात हजेरी लावली.

दरम्यान मंगळवार (ता. 25) ला दिवंगत नेते राजीव सातव यांची अस्थिविसर्जन कार्यक्रमानिमित्त त्यांचे अंत्यदर्शन झाले. त्या परिसरात राजीव सातव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार राजेश राठोड, रजनी सातव, डॉ. प्रज्ञा सातव, पुष्कराज सातव, माजी आमदार डॉक्टर संतोष टारफे, अमर खानापुरे, प्राचार्य डॉ. बबन पवार, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे, सुधीरआप्पा सराफ, प्रशांत गायकवाड, तातू देशमुख, केशवराव नाईक यांच्या उपस्थितीत दहा वृक्षांचे वृक्षारोपण करण्यात आले.

त्यानंतर अस्थिकलशाची विधिवत पूजा करून हा कलश फुलांनी सजवलेल्या एका वाहनावर ठेवण्यात आला. त्यानंतर राजीव सातव यांच्या निवासस्थानापासून ही अस्थिकलश यात्रा काढण्यात आली. यात्रेमध्ये सातव कुटुंबियातील सदस्य व जिल्ह्याच्या पालकमंत्री वर्षाताई गायकवाड, आमदार राजेश राठोड, माजी आमदार डॉ संतोष टारफे ,श्री खडसे, अमर खानापुरे, दादासाहेब मुंडे, जि प सदस्य एस पी राठोड, डॉ सतीश पाचपुते, बाबा नाईक ,कैलास सोळंके, केशवराव नाईक, विलास गोरे, सुधीर आप्पा सराफ, नंदकिशोर तोष्णीवाल, अरुण वाढवे, सुधीर राठोड, बापूराव घोंगडे, धनंजय पाटील, यांच्यासह पक्षाचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते या अस्थीकलश यात्रेत सहभागी झाले.

सातव यांच्या निवासस्थानापासून निघालेली अस्थिकलश यात्रा मुख्य मार्गाने बाळापुरकडे रवाना झाली. तत्पूर्वी शहरामधील तहसील कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जुना बसस्थानक, गणेशनगर, बसस्थानक परिसर, चिंचाळेश्वर महादेव मंदिर परिसर, या भागात नागरिकांनी पुष्पहार अर्पण करून अस्थिकलशाचे दर्शन घेत आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा भावपूर्ण निरोप दिला ही अस्थी कलश यात्रा बाळापुर मार्गे नांदेड कडे रवाना झाली. नांदेड येथे काळेश्वर मंदिर विष्णुपुरी येथे अस्थि विसर्जन करण्यात येणार आहेत. या अस्थिकलश यात्रेत मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते आपल्या वाहनासह सहभागी झाल्यामुळे पोलिस प्रशासनाने अस्थिकलश यात्रेला मार्ग मोकळा करुन देण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे