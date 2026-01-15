Municipal Election Result: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीची मतमोजणी कधी सुरू होणार? सर्वात जलद निकाल कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या...

मुंबईसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज, १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होत आहे. मतदान सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत होईल. ८९३ वॉर्डांमधील २,८६९ जागांसाठी मतदान होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीच्या एकाच टप्प्यात मतदारांनी मतदान केले. निकाल शुक्रवार, १६ जानेवारी रोजी सकाळी १०:०० वाजता येण्यास सुरुवात होईल. एकूण ३४.८ दशलक्ष मतदार BMC निवडणुकीत मतदान करतील आणि १५,९३१ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील. महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीचे निकाल कुठे आणि कसे पहायचे ते जाणून घेऊया. .महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल तपासण्यासाठी तुम्ही विविध सकाळ समुहाच्या न्यूज वेबसाइट्सना भेट देऊ शकता. या वेबसाइट्समध्ये साम टीव्ही, सरकारनामा, टीबीसी, सकाळ फेसबुक आणि इंस्टाग्राम यांचा समावेश आहे.१. सकाळ न्यूज वेबसाइट- https://www.esakal.com/ २. सकाळ यूट्यूब चॅनल- https://www.youtube.com/channel/UC-AY02VQo-F_trSeTKUu_QQ.Ahilyanagar News: महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान भाजप आणि शिवसेना समर्थकांमध्ये राडा; ५ जण जखमी, काय घडलं?.२९ महानगरपालिकांसाठीची मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी सकाळी १०:०० वाजता सुरू होईल. मुंबईत १,७०० उमेदवार रिंगणात आहेत. तर पुण्यात १,१६६ उमेदवार आहेत. मतदारांना लक्षात घेऊन, शहर प्रशासनाने लाखो रहिवाशांना मतदार माहिती स्लिप वाटल्या आहेत. ज्यामध्ये मतदारांचे मतदान केंद्र आणि प्रभाग क्रमांकाची माहिती दिली आहे. निवडणूक आणि मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी..EC Press Conference: मार्करवरून गोंधळ! शाई पुसरली जात नाही; निवडणूक आयोगाचा ठाम नकार, सांगितलं- फेक नरेटिव्ह....मोठ्या प्रमाणात मतदान व्हावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह २५,००० हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते. यावेळीच्या बीएमसी निवडणुका शिवसेनेसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. कारण शिवसेना फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची ही पहिलीच बीएमसी निवडणूक आहे. या निवडणुकीत काय होते आणि महापौर कोणाची निवड होणार हे पाहणे रंजक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.