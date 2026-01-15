महाराष्ट्र बातम्या

Municipal Election Result: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीची मतमोजणी कधी सुरू होणार? सर्वात जलद निकाल कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या...

Maharashtra Municipal Corporation Election Result Update: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल १६ जानेवारीला जाहीर होणार आहेत. याचे सर्वात जलद अपडेट सकाळच्या वेबसाईटवर पाहायला मिळणार आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज, १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होत आहे. मतदान सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत होईल. ८९३ वॉर्डांमधील २,८६९ जागांसाठी मतदान होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीच्या एकाच टप्प्यात मतदारांनी मतदान केले. निकाल शुक्रवार, १६ जानेवारी रोजी सकाळी १०:०० वाजता येण्यास सुरुवात होईल. एकूण ३४.८ दशलक्ष मतदार BMC निवडणुकीत मतदान करतील आणि १५,९३१ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील. महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीचे निकाल कुठे आणि कसे पहायचे ते जाणून घेऊया.

