Maharashtra: शेती नसतानाही उपसरपंचाला अतिवृष्टीचा लाभ, तलाठ्याने केली मदत; तहसीलदारांकडे तक्रार

उपसरपंच देवाजी राजू ध्यानबोईवार यांच्या नावाने शेती नाही. तरीही त्यांना सन २०२४-२५ च्या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळाला. हा सर्व प्रताप येथील तलाठी सुनील नगराळे यांनी केला. या दोघांवरही फौजदारी कारवाई करून पदमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी येथील माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य विजय बोम्मावार यांनी पत्रकार परिषदेत केली..मूल येथील पत्रकार भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विजय बोम्मावार म्हणाले की, बेंबाळ येथील तलाठी सुनील नगराळे यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. उपसरपंच देवाजी ध्यानबोईवार यांना अतिवृष्टीच्या.नुकसानीचा लाभ देताना खोटे सातबारा दाखविले आहे. देवाजी ध्यानबोईवार यांना शेती नाही. वडिलांच्या नावाने शेती आहे. तसेच ही जमीन सामाईक क्षेत्र म्हणून शेती आहे. तिचा भूमापन क्रमांक ७८८ असा आहे. सन २०२४-२५ मध्ये बेंबाळ परिसरात अतिवृष्टी झाली. शासनाने नुकसानभरपाई सर्वे केला. नुकसान बाधीत शेतकऱ्यांना शासनाने अनुदान दिले. त्यात बेंबाळ येथील उपसरपंच देवाजी ध्यानबोईवार यांचेही नाव आहे. उपसरपंचाच्या नावे शेती नाही. तरीही तलाठी सुनील नगराळे यांनी नुकसान भरपाईचा लाभ दिला असल्याचे यावेळी सांगितले. ध्यानबोईवार यांच्या पोस्ट ऑफीस बेंबाळ येथील पोस्ट खात्यामध्ये ४० हजार८०० रुपये २४.फेब्रुवारी २०२५ रोजी जमा झाले आहे. तलाठी हा शासकीय कर्मचारी आहे. उपसरपंच हा लोकप्रतिनिधी आहे. दोघांनीही पदाचा दुरूपयोग करून शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध पदमुक्त आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी विजय बोम्मावार यांनी केली. दरम्यान, याची तहसीलदारांकडे तक्रार करण्यात आली आहे..येथील तलाठी सुनील नगराळे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता ते म्हणाले, उपसरपंच देवाजी ध्यानबोईवार यांच्या वडिलांचे नाव ऑनलाईनमध्ये वारंवार रिजेक्ट होत होते. त्यामुळे वारसदाराचे संमती पत्र घेऊन नुकसानभरपाईचा लाभमिळवून देण्यात आलेला आहे.