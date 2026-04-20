पतीला सोडून प्रियकरासोबत पळाली, दिवसभर फिरल्यानंतर प्रियकरानं कालव्यात ढकलून हत्या केली

नालेवाडी (ता. अंबड) शिवारात विवाहितेचा तिच्या प्रियकराने कालव्यात ढकलून खून केल्याचे शनिवारी (ता. १६) पोलिस तपासात उघड झाले. सुरेखा नंदकिशोर अन्वीकर (रा. मातोश्रीनगर, छत्रपती संभाजीनगर) असे विवाहितेचे नाव आहे. गोंदी (ता. अंबड) पोलिसांनी संशयितास ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बाबासाहेब छगन राठोड या विवाहित तरुणासोबत तिचे प्रेमसंबंध होते. पतीसोबत भांडण करून सुरेखा ही राठोडसोबत त्याच्या दुचाकीवरून पळून गेली होती. दुचाकीवरून दिवसभर फिरल्यावर राठोडने तिला नालेवडी शिवारातील जायकवाडीच्या डाव्या कालव्याजवळ आणले होते. तेथे दोघांत वाद झाल्याने राठोडने तिला कालव्यात ढकलले.."छत्रपती संभाजीनगरच्या गारखेडा भागातील कन्या शाळा परिसरातून पत्नी सुरेखा हिस बाबासाहेब राठोडने दुचाकीने नालेवाडी शिवारात नेले. तेथील जायकवाडीच्या कालव्यात ढकलून तिचा खून केला" असे तिचे पती नंदकिशोर जगन्नाथ आन्वीकर यांनी पोलिसांना दीलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे..याप्रकरणी बाबासाहेब छगन राठोड (रा. जोगेश्वरवाडी, जामखेड, ता. अंबड) संशयिताविरुद्ध गोंदी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. राठोडला ताब्यात घेण्यात आले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक अशोक खरात तपास करीत आहेत.