Aurangzeb Crimes : सख्ख्या भावाच्या हत्येपासून पोटच्या मुलाला विष देण्यापर्यंत.! इतिहासात दडवलेत क्रूर औरंगजेबाचे 'हे' 5 काळे कारनामे

पित्याला जन्मठेपसत्तेच्या हव्यासापोटी औरंगजेबाने सर्व नैतिक मूल्ये धाब्यावर बसवली होती. फ्रान्सचा प्रवासी फ्रांस्वा बर्नियर याने त्याच्या 'ट्रव्हल्स इन द मुघल एम्पायर' या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे औरंगजेबाने मुघल तख्तावर बसण्यासाठी स्वतःच्या जन्मदात्या पित्याला म्हणजेच शहाजहान यांना आग्रा किल्ल्यात कैद केले. आपल्या वडिलांना आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कैदेत ठेवून त्याने केवळ मुकुटच मिळवला नाही, तर रक्ताच्या नात्यातील क्रूरतेचा एक नवा काळा इतिहास लिहिला..सख्ख्या भावाची हत्याऔरंगजेबाच्या सत्तेच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा त्याचा मोठा भाऊ दारा शिकोह हा होता. दारा शिकोह हा शहाजहान यांचा लाडका आणि उदारमतवादी विचारांचा वारसदार होता. मात्र औरंगजेबाने कटकारस्थान रचून १० ऑगस्ट १६५९ रोजी आपल्याच सख्ख्या भावाची निर्घृण हत्या केली. भावाचे रक्त सांडून गादी मिळवणारा हा सुलतान इतिहासात एक अत्यंत निर्दयी शासक म्हणून ओळखला जाऊ लागला..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले शिल्प महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडूच्या 'या' किल्ल्यावर; मराठ्यांचा ज्वलंत इतिहास, एकदा नक्की बघा.स्वतःच्या मुलाला विष देऊन संपवलेऔरंगजेबाची क्रूरता केवळ वडील आणि भावापर्यंत मर्यादित नव्हती तर त्याने आपल्या पोटच्या मुलालाही सोडले नाही. त्याचा मुलगा सुलतान महमूद याने वडिलांविरुद्ध विद्रोह करण्याची तयारी सुरू केली होती अशी शंका येताच औरंगजेबाने त्याला तात्काळ सालीमगढ किल्ल्यात कैद केले. या कैदेतच त्याला अगदी गुप्तपणे विष देऊन मारण्यात आले. सत्तेसाठी स्वतःच्या रक्ताला विष देणारा बाप म्हणून औरंगजेबाचे नाव इतिहासाच्या काळ्या पानात नोंदवले गेले..जिजिया कराचा जाचऔरंगजेबाने आपल्या साम्राज्यात कट्टर शरिया कायदा लागू करून धार्मिक असहिष्णुतेचा कळस गाठला होता. त्याने बिगर-मुस्लिमांवर, विशेषतः हिंदू धर्मीयांवर 'जिजिया' कर लादला जो खूप जाचक होता. केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करून त्याने हजारो लोकांवर अत्याचार केले. धर्मांतर करण्यासाठी लोकांवर दबाव आणणे आणि धार्मिक कट्टरता पसरवणे हे त्याच्या शासनाचे मुख्य वैशिष्ट्य बनले होते ज्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले..Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात.धर्मगुरुंची हत्या आणि शिखांशी वैरऔरंगजेबाच्या अत्याचाराची सीमा तेव्हा ओलांडली गेली जेव्हा त्याने विविध धर्मांच्या आदरणीय धर्मगुरुंना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. त्याने शिखांचे नववे गुरु तेग बहादूर जी यांची निर्घृण हत्या केली कारण त्यांनी औरंगजेबाच्या धार्मिक जुलूमासमोर झुकण्यास नकार दिला होता. अशा प्रकारे अनेक संतांची आणि धर्मगुरुंची हत्या करून औरंगजेबाने भारतीय संस्कृती आणि धार्मिक सलोख्याला मोठा तडा दिला ज्यामुळे मुघल साम्राज्याच्या पतनाची सुरुवात झाली..