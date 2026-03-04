महाराष्ट्र बातम्या

Aurangzeb Crimes : सख्ख्या भावाच्या हत्येपासून पोटच्या मुलाला विष देण्यापर्यंत.! इतिहासात दडवलेत क्रूर औरंगजेबाचे 'हे' 5 काळे कारनामे

Dark side of Aurangzeb's rule his 5 major crimes : औरंगजेबाने सत्तेसाठी 5 इतके क्रूर गुन्हे केले की हा खूपच भयानक इतिहास झाला. आज तुम्हीही याबद्दल जाणून घ्या
dark side of Aurangzeb's rule, including cruelties like imprisoning his father Shah Jahan and killing his brother Dara Shikoh, highlighting Mughal Empire's tyrannical history.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पित्याला जन्मठेप

सत्तेच्या हव्यासापोटी औरंगजेबाने सर्व नैतिक मूल्ये धाब्यावर बसवली होती. फ्रान्सचा प्रवासी फ्रांस्वा बर्नियर याने त्याच्या 'ट्रव्हल्स इन द मुघल एम्पायर' या पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे औरंगजेबाने मुघल तख्तावर बसण्यासाठी स्वतःच्या जन्मदात्या पित्याला म्हणजेच शहाजहान यांना आग्रा किल्ल्यात कैद केले. आपल्या वडिलांना आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कैदेत ठेवून त्याने केवळ मुकुटच मिळवला नाही, तर रक्ताच्या नात्यातील क्रूरतेचा एक नवा काळा इतिहास लिहिला.

