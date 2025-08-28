महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Morcha : आझाद मैदान आंदोलकांनी गजबजले; वाहतुकीवर परिणाम शक्य, मराठा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने

मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे उद्या (ता. २९) आझाद मैदानात धडकणार आहेत. जरांगे यांचा मोर्चा मजल दरमजल करीत मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे.
monoj jarange patil
monoj jarange patilsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे उद्या (ता. २९) आझाद मैदानात धडकणार आहेत. जरांगे यांचा मोर्चा मजल दरमजल करीत मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. मराठा समाज उत्स्फूर्त या आंदोलनात सहभाग होत असल्याने गणेशोत्सव काळात मुंबईत येणाऱ्या या मोर्चाने मुंबईतील व्यवस्था विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदानासह आजूबाजूचा परिसर आजच गजबजला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Traffic
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com