Maratha Morcha : आझाद मैदान आंदोलकांनी गजबजले; वाहतुकीवर परिणाम शक्य, मराठा मोर्चा मुंबईच्या दिशेने

मुंबई - मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे उद्या (ता. २९) आझाद मैदानात धडकणार आहेत. जरांगे यांचा मोर्चा मजल दरमजल करीत मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे. मराठा समाज उत्स्फूर्त या आंदोलनात सहभाग होत असल्याने गणेशोत्सव काळात मुंबईत येणाऱ्या या मोर्चाने मुंबईतील व्यवस्था विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदानासह आजूबाजूचा परिसर आजच गजबजला आहे..मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २७ ऑगस्टला अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे पदयात्रा सुरू केली आहे. बुधवारी रात्री शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल होऊन तेथे त्यांनी मुक्काम केला. शिवनेरीवर शिवरायांचे दर्शन घेऊन सकाळी त्यांनी मुंबईकडे कूच केली आहे. उद्या ते आझाद मैदानात पोहोचून दुपारी दोन वाजेपासून उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत.जरांगे यांचा भव्य मोर्चा आझाद मैदानात पोहोचण्यापूर्वीच आज त्यांचे हजारोच्या संख्येने कार्यकर्ते आझाद मैदानात जमले होते. कार्यकर्ते गटागटाने घोषणाबाजी करीत आझाद मैदानात दाखल होत होते. 'एक मराठा लाख मराठा', 'आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे' अशा घोषणांनी आझाद मैदानाचा परिसर दुमदूमत होता. काही कार्यकर्ते संपूर्ण फोर्ट विभागात फिरताना दिसत होते..मैदानात ५० बाय ५० फुटांचे व्यासपीठ बांधण्याचे तसेच अल्युमिनियमचे खांब जोडण्याचे काम सुरू होते. पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. पोलिसांची चिंता वाढत चालल्याचे दिसते आहे. आझाद मैदानाच्या परिसरात बॅरिकेड वाढविण्यात आले आहेत. आंदोलनाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक वीरेंद्र पवार हे स्वत: मैदानात हजार होते. कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीचा जोश आणि जल्लोष होता.पोलिसांनी पाच हजार लोकांना आझाद मैदानात परवानगी दिली आहे; पण त्यापेक्षा जास्त लोक मोर्चात सहभागी झाले आहेत. त्याबाबत आमची नियोजन समिती नियोजन करणार आहे. मोर्चासोबत वाहनेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. ती रेल्वे स्थानक परिसरात उभी करण्यास सांगितले आहे.- वीरेंद्र पवार, समन्वयक,.रेल्वे स्थानकात घोषणाबाजी'एक मराठा लाख मराठा,' 'जरांगे पाटील आगे पढो,' 'आरक्षण आमच्या हक्काचे' अशा घोषणा छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकावर धडकणारे कार्यकर्त्यांचे गट देत होते. मुंबईतील तसेच बाहेर गावाहून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आज स्थानक गजबजले होते. काही कार्यकर्ते स्थानकात बसले होते, तर काही कार्यकर्त्यांचे गट स्थानकातून बाहेर जात होते.आंदोलकाचा हृदयविकाराने मृत्यूआपटाळे (जि. पुणे) - मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील वरब या गावावरून शिवजन्मभूमी जुन्नर येथे आलेले मराठा आंदोलक सतीश ज्ञानोबा देशमुख (वय-४५) वर्ष यांचे गुरुवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. किल्ले शिवनेरीच्या परिसरात त्यांच्या छातीत अचानक दुखू लागले. त्यामुळे त्यांना प्रथम जुन्नर येथील व नंतर नारायणगाव येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..दुचाकीच्या धडकेत आंदोलक जखमीमंचर (जि. पुणे) - बीड जिल्ह्यातील आंदोलक प्रा. गणेश भीमराव धपाटे (वय ५३) हे पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर कळंब (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी मोटारसायकलस्वाराने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर मंचर (ता. आंबेगाव) येथे एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. केज (जि. बीड) येथील वसंत ज्युनिअर कॉलेजमधील प्रा. धपाटे, गणेश चाळक यांच्यासह चार प्राध्यापक जरांगे यांच्या 'चलो मुंबई' आंदोलनात सहभागी झाले होते.सोलापुरातून शेकडो आंदोलकसोलापूर - मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शहरातील शेकडो मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. 'आता कुठे जायचे, मुंबईला जायचे', 'एक मराठा लाख मराठा'च्या घोषणा देत गाड्यांचा ताफा घेऊन ते रवाना झाले. सकाळी १०.३० वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात एकत्र जमत या आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला.यावेळी सकल मराठा समाज समन्वयक माऊली पवार यांनी सरकार मराठा समाजाला झुलवत ठेवत असल्याची टीका केली..नाशिकमधून तीन हजार वाहनेनाशिक - मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग गटातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे २९ ऑगस्टपासून मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत. त्यासाठी मराठवाड्यातून मोठ्या संख्येने मराठा कार्यकर्ते पोचत असताना नाशिकमधून देखील अधिकाधिक मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सहभागी होण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.नाशिकमधून तीन हजार वाहनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात दहा हजार चारचाकी स्टिकर, २५ हजार दुचाकी व रिक्षा स्टिकर तसेच पंधरा हजार झेंडे तयार करण्यात आले आहेत..