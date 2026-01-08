B.Ed व LLB सीईटीच्या प्रवेश प्रक्रियेला ८ जानेवारीपासून सुरुवात; पाहा अर्जाची अंतिम तारीख काय?

B.Ed CET Admission Process: राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष ( State Common Entrance Test Cell), मुंबई यांच्यामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६- २७ साठी बी.एड व एल.एल.बी पदवी अभ्यासक्रमांच्या CET प्रवेश प्रक्रियेला ८ जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे..या अंतर्गत MAH-B.Ed (General & Special), B.Ed ELCT तसेच MAH-LLB 3 Years या अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) घेण्यात येणार आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी २३ जानेवारी २०२६ पर्यंत www.mahacet.org या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज भरू शकतात..Simple Home Remedies: रोज रात्री जेवणानंतर पोट फुगतंय? सतत गॅसचा त्रास होतोय? आजपासून करा 'हे' सोपे उपाय.बी.एड (सामान्य आणि विशेष) आणि बी.एड ईएलसीटी सीईटी २०२६ परीक्षा २७ मार्च ते २९ मार्च २०२६ या कालावधीत घेण्यात येणार असून, LLB 3 वर्षे CET 2026 परीक्षा १ एप्रिल ते २ एप्रिल २०२६ दरम्यान होणार आहे. .या परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात येतील. CET नोंदणीसाठी APAAR ID अनिवार्य करण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांनी अद्याप APAAR ID तयार केलेली नाही, त्यांनी ती DigiLocker द्वारे तयार करणे आवश्यक आहे. .Career Options After Degree: डिग्री मिळाली… आता पुढे नेमकं काय? पाहा करिअरचे पर्याय.APAAR ID नसलेल्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार नाही, असे CET कक्षाने स्पष्ट केले आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही CET Pdf डाउनलोड करू शकतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.