B.Ed व LLB सीईटीच्या प्रवेश प्रक्रियेला ८ जानेवारीपासून सुरुवात; पाहा अर्जाची अंतिम तारीख काय?

Eligibility Criteria for B.Ed and LLB CET: बी.एड व एल.एल.बी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी प्रवेश प्रक्रियेला ८ जानेवारीपासून सुरुवात झाली असून २३ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. २०२६पासून अपार आयडी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे
Eligibility Criteria for B.Ed and LLB CET

Eligibility Criteria for B.Ed and LLB CET

B.Ed CET Admission Process: राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष ( State Common Entrance Test Cell), मुंबई यांच्यामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६- २७ साठी बी.एड व एल.एल.बी पदवी अभ्यासक्रमांच्या CET प्रवेश प्रक्रियेला ८ जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे.

