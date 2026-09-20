महाराष्ट्र बातम्या

Latur DCC Bank : संचालकपदावरून सहकारमंत्रीच बडतर्फ, कारवाई अयोग्य असल्याचा मंत्र्यांचा दावा; RBI विरोधात हायकोर्टात जाणार

Ten-Year Director Tenure Limit at the Centre of Dispute : १० वर्षांपेक्षा अधिक संचालकपदाच्या मुद्यावर झालेल्या या कारवाईला पाटील यांनी कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरवत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सांगितले आहे.
Latur DCC Bank

Babasaheb Patil

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फी करण्याचे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिले आहेत. बँकेच्या संचालकपदी सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्याने बँकिंग कायदेविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे.

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