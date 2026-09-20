Latur DCC Bank : संचालकपदावरून सहकारमंत्रीच बडतर्फ, कारवाई अयोग्य असल्याचा मंत्र्यांचा दावा; RBI विरोधात हायकोर्टात जाणार

मुंबई : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फी करण्याचे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिले आहेत. बँकेच्या संचालकपदी सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्याने बँकिंग कायदेविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे..बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ मधील नव्या तरतुदींनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषवणारी व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. याच कायद्याचा आधार घेत लातूर येथील बँकेचे सभासद व अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती..या तक्रारीत बँकेच्या विद्यमान १९ संचालकांपैकी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करत त्यांच्या अपात्रतेची आणि बँकेतील भरती रद्द करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणीही केली होती. तक्रारदाराने पुढे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली..PM Kisan Yojana: खुशखबर! 'या' महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार २००० रुपये; किसान योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर.त्यावर न्यायालयाने तीन ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित प्राधिकरणाला २५ मे रोजीच्या तक्रारीवर सहा आठवड्यांच्या आत गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उगारत पाटील यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिले..आरबीआयने माझ्यावर केलेली बडतर्फीची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय चुकीचा असून, याविरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार आहोत. - बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.टांगती तलवारसहकारमंत्र्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या संचालकांच्या पदांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. ज्या संचालकांनी १० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, त्यांच्याविरोधात आता तक्रारी होण्याची शक्यता आहे..Nitesh Rane, Disha Salian case : आदित्य ठाकरे दिशा सालियान प्रकरणावर नितेश राणे तोंड सांभाळणार, थेट सांगून टाकलं 'धन्यवाद'....कायदा दुरुस्तीचा पेचरिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार संचालकांवरील कारवाईच्या अधिकारावरून पेच निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत सहकार कायद्यात दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत आरबीआयच्या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला किंवा सहकार विभागाला नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला आहे..मंडळास सर्वाधिकारआरबीआयने एखाद्या संचालकाला कमी करण्याचे निर्देश दिले तरी आरबीआय स्वतः थेट कारवाई करत नाही, तर व्यवस्थापनाला तसे निर्देश देते. अंतिम निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीतच घेतला जातो. जर संचालक मंडळाकडे बहुमत असेल तर ते अशा निर्देशांना बगल देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.