Babasaheb Patil RBI action : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटलांवर RBIची कारवाई; नियमांचे उल्लंघन केल्याने जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फ?

Maharashtra Cooperative Minister Babasaheb Patil : लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर १० वर्षांहून अधिक काळ राहिल्याप्रकरणी राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कारवाई केली आहे. त्यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर बाबासाहेब पाटील हे १० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत होते. आरबीआयच्या नियमानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर एखाद्या व्यक्तीला सलग १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहता येत नाही. निर्धारित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने पदाचा राजीनामा देणे किंवा नियमांनुसार तिला संचालकपदावरून दूर करणे अपेक्षित आहे..मात्र, या नियमांचे पालन झाले नसल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आल्यानंतर बाबासाहेब पाटील यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याच्या सहकार विभागाची जबाबदारी असलेल्या मंत्र्यांवरच सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या नियमांच्या उल्लंघनावरून कारवाई झाल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Latur Crop Loss: निलंगा तालुक्यात खरीप पीक शंभर टक्के उद्ध्वस्त; कृषी विभागाच्या ‘७० टक्के’ अहवालावर शेतकऱ्यांचा संताप.कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात जाणारदरम्यान, आरबीआयने केलेली कारवाई बाबासाहेब पाटील यांनी मान्य केलेली नाही. आपल्यावरील कारवाई अयोग्य आणि आरबीआयचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे आरबीआयच्या कारवाईनंतर आता या प्रकरणाचा कायदेशीर लढा सुरू होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाणबाबासाहेब पाटील हे राज्याचे सहकार मंत्री असून लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून त्यांच्यावर आरबीआयने कारवाई केल्याने सहकार क्षेत्रात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता आरबीआयच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या प्रकरणाला पुढे कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.